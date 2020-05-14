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Suudi Arabistan kraliyet ailesine altın pasaport

Rum hükümetinin, Suudi Arabistan kraliyet ailesi üyelerine de “Kıbrıs Cumhuriyeti” pasaportu “sattığı” iddia edildi.

14 Mayıs 2020 Perşembe 11:50
Suudi Arabistan kraliyet ailesine altın pasaport
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Haravgi gazetesi, “Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi” (OCCRP) tarafından yapılan açıklamada, Güney Kıbrıs’ın Suudi Arabistan kraliyet üyelerine de, sözde yatırım karşılığında verildiği için “altın pasaport” diye tabir edilen “Kıbrıs Cumhuriyeti” pasaportunun “satıldığının” iddia edildiğini yazdı.

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Habere göre açıklamada, Suudi Arabistan prensi Saud bin Abdulmohsen bin Abdulaziz Al Saud’un “Kıbrıs Cumhuriyeti” pasaportunu 2017 yılı Temmuz ayında aldığı, Aralık ayında ise eşlerinden biri ve beş çocuğu için başvuruda bulunduğu ifade edildi.

Rum Bakanlar Kurulu’nun başvuruları Ocak 2018’de, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Suudi Arabistan ziyaretinin hemen öncesinde onayladığı belirtilirken o dönemin Suudi Dışişleri Bakanı Al-Assa’nın Güney Kıbrıs’i ziyaret ettiği, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in ise 2020 yılında Suudi Arabistan’a gittiği de vurgulandı.

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Son Güncelleme: 14.05.2020 12:00
Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan Kraliyet AilesiKıbrıs Altın Pasaport
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