Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı bugün Güney Kıbrıs’ı ziyaret edecek

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanının Güney Kıbrıs’ı ziyareti sırasında Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’le bir araya geleceğini yazan Fileleftheros gazetesi, iki bakanın ilk önce baş başa görüşeceklerini ardından heyetlerin de katılımıyla genişletilmiş istişareler yapacaklarını kaydetti.

İstişarelerin iki ülke arasındaki ilişkilere ve bunların daha fazla derinleştirilmesi yöntemlerine odaklanmasının beklendiğini ifade eden gazete, görüşmede Orta Doğu ve Körfez’in geniş bölgesindeki durumun da ele alınacağını yazdı.



Görüşmede AB-Suudi Arabistan ilişkilerinin ele alınacağı da belirtilirken, istişarelerin ardından, iki bakanın basına açıklamalarda bulunacağı belirtildi.