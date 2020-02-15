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Sürpriz yumurtadan uyuşturucu çıktı

Lefkoşa’nın Rum kesimindeki evinde bulundurduğu sürpriz yumurta ambalajlarının içerisinden uyuşturucu çıkan bir genç tutuklandı.

Sürpriz yumurtadan uyuşturucu çıktı

Lefkoşa’nın Rum kesimindeki evinde bulundurduğu sürpriz yumurta ambalajlarının içerisinden uyuşturucu çıkan bir genç tutuklandı.

15 Şubat 2020 Cumartesi 11:45
Sürpriz yumurtadan uyuşturucu çıktı

Lefkoşa’nın Rum kesimindeki evinde bulundurduğu sürpriz yumurta ambalajlarının içerisinden uyuşturucu çıkan bir genç tutuklandı.
Politis’in haberine göre, polisin gencin annesi, bir arkadaşı ve şahsı huzurunda evde yaptığı aramada, “kinder” marka sürpriz yumurta ambalajları içerisinde 47 gram hintkeneviri, 4 gram kokain ve iki adet hassas tartı bulundu. Evin bodrumundan ise 200 adet Türk ve 40 adet Polonya menşeli çatapat çıktı. Hakkında 6 gün tutukluluk emri alınan gencin, uyuşturucu kullananlara tedarikçilik yaptığı belirtildi. 
ÇOCUKLAR ARAÇTAN ÇANTA ÇALDI
Aynı gazete, 16 ve 17 yaşlarındaki, ikisi yabancı biri Rum 3 gencin, önceki gün Baf’ın Hloraka köyünde park ettiği aracından, alışveriş torbalarını taşıyan bir kadının araç içerisinde bıraktığı çantasını çaldığı için tutuklandığını bildirdi. Habere göre çalınan çantanda yaklaşık 150 Euro para, kişisel eşya ve belgeler bulunuyordu.
KOCASI İÇİN ÇALDI

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Yine Politis, Büyük Kaymaklı’daki kooperatif bankasında çalışan bir kadının, iflas eden eşi için, bankada kayıtlı hesapları, hesap sahiplerinin bilgisi dışında işleterek 675 bin Euro gelir elde etmekten 7 yıl hapse çarptırıldığını yazdı.
EUROPOL MESAJI ÜZERİNE ÇOCUK PORNOSUNDAN TUTUKLANDI
Alithia, Europol’ün ihbarı üzerine Limasol’da sakin 63 yaşındaki Rumun dün sabah çocuk pornosundan tutuklandığını haber verdi. Habere göre bu kişiye ait cep telefonunda çok miktarda çocuk pornosu içerikli fotoğraf/video bulundu, şahsa ait üç adet taşınabilir belleğe de el konuldu. 
Aynı gazete Larnaka’nın Livadia yöresindeki evinde ateşli silah ve mühimmat bulunan 48 yaşındaki Rum hakkında 8 gün tutukluluk emri alındığını, evde bulunan silah ve mühimmat ile Ruma ait araca da el konulduğunu belirtti. 
 

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Son Güncelleme: 15.02.2020 15:36
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