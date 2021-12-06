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Suriyeli katil cinayeti itiraf etti

Güney Kıbrıs’ta, 17 Kasım’dan bu yana kayıp olan ve 32 yaşındaki Suriyeli zanlının itirafı doğrultusunda dün sabah gömülü oldukları yerde cesetleri bulunan iki Rus kadının cinayet kurban gitmesiyle ilgili detaylar, bugünkü Rum gazetelerinde geniş yer buldu.

06 Aralık 2021 Pazartesi 11:45
Suriyeli katil cinayeti itiraf etti

Fileleftheros gazetesi, “Kadınları 10 Metreden İnfaz Etti- Kadınları Öldürdü ve Yazlık Evin Bahçesindeki İki Metre Derinliğindeki Çukura Gömdü” başlıklarıyla geniş yer verdiği haberinde, Suriye asıllı Rus vatandaşı 43 yaşındaki Khaiat Alraeesi ile 33 yaşındaki Mariia Gazibagandova isimli Rus kadının cesetlerinin, dün sabah Rum polisi tarafından “Kato Amiando” bölgesindeki yazlık evin bahçesinde, gömülü oldukları çukurda bulunduğunu yazdı.

Olayla ilgili tutuklu bulunan 32 yaşındaki Suriyeli zanlının geçtiğimiz Cumartesi akşamı polise cinayeti itiraf ettiğini ve ardından polise kadınları gömdüğü noktayı gösterdiğini kaydeden gazete, zanlının, polisin kadınların hayatta olduğuna inanması için bir tanesinin banka kartıyla ödeme yaptığını, diğerinin cep telefonunu ise kapatmadığını söylediğini aktardı.

Zanlının kadınların gömülü olduğu noktayı polise göstermesinin ardından, cesetlerin iki metre derinlikte bir çukurda bulunduğunu yazan gazete, cesetlerin çukurdan çıkarıldığını ve bugün yapılacak otopsi için Lefkoşa Rum Genel Hastanesi morguna kaldırıldığını belirtti.

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Zanlının, olayla ilgili ifadesinde, 17 Kasım sabahı gerçekleşen olayda, kadınlara ödediği para yüzünden kadınların kendisiyle dalga geçip güldüğünü düşündüğü gerekçesiyle öldürdüğünü söylediğini yazan gazete, olayın gerçekleştiği günün sabahında avdan dönen adamın, kadınları bahçede otururken gördüğünü ve kendi aralarında Arapça konuşan kadınların kendisiyle dalga geçtiklerini düşünerek, 10 metre mesafeden av tüfeğiyle ateş etmek suretiyle kadınları öldürdüğünü belirtti.

Adamın daha sonra parayla tuttuğu yabancı uyruklu iki işçinin yardımıyla evin bahçesindeki çukuru kazdırdığını yazan gazete, adamın cesetleri naylon torbalara koyarak bu çukura gömdüğünü, daha sonra da toprağın yeni kazılmış olduğunun anlaşılmaması için üzerine çakıl taşı döktüğünü ifade etti.

Bahse konu evde önceki günlerde yapılan araştırmalarda, iki kadından birine ait kan izlerine rastlandığını da anımsatan gazete, Rum Polisi Genel Müdürünün konuyla ilgili açıklamasında, 32 yaşındaki şahsın gömü yerini kendilerine göstermemesi halinde, zeminin yapısı, derinlik ve toprağın yüzeyi yüzünden bunun bulunmasının imkansız olduğunu söylediğini iletti.

Gazete, zanlının, kasıtlı çifte cinayet suçundan tutuklanması talebiyle bugün mahkemeye sevk edileceğini ekledi.

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Son Güncelleme: 06.12.2021 13:17
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