Suriyeli göçmenleri taşıyan tekneyi kullandığı iddia edilen kişi tutuklandı

Güney Kıbrıs’ın Akama bölgesi açıklarındaki bir teknede Perşembe günü yakalanan 33 Suriyeli göçmeni getiren tekneyi kullandığı ve Türkiye uyruklu olduğu iddia edilen 19 yaşındaki genç, dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.