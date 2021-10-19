Şüpheli uçağı araştıran FBI uzmanları adadan ayrıldı

Fileleftheros gazetesi, FBI uzmanlarının yaptığı detaylı incelemenin tamamlandığını ve uçağa ne olacağına dair Rum Hukuk Dairesi’nden görüş istendiğini yazdı.

Gazete, Rum Hukuk Dairesi’nin verdiği görüşte, uçakta yapılan araştırmaların tamamlanmış olduğunun ve uzmanların da uçağın daha fazla tutulmasına gerek görmediğinin ifade edildiğini kaydederek, uçağın 24 saat boyunca polis tarafından korunmasının da sona erdirildiğini belirtti.

Haberde, uçağın artık herhangi bir yere gitmekte serbest olduğu ifade edildi.



FBI uzmanlarının uçaktan topladığı deliller üzerindeki araştırmaların devam ettiğini kaydeden gazete, ilgili raporun hazırlanarak BM Güvenlik Konseyi’ne iletileceğini yazdı.