Stewart, Tatar ve Anastasiadis’le ayrı ayrı görüşecek

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi olarak atadığı Colin Stewart’ın Aralık başında Ada’ya geleceği, yeni temsilcisi konusunda ise henüz açıklanacak bir şey olmamakla birlikte önümüzdeki 15 gün içerisinde New York’tan açıklama gelmesinin muhtemel olduğu bildirildi.