Stefanu’dan hükümet partisine eleştiri

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, 15 Temmuz 1974 darbesine karşı direnenlerin anıldığı bir zamanda hükümetin ELAM ile birlikte Rum Başkanlığı’na saldıranları onurlandırmasını “utanç” olarak nitelendirdi.

Haravgi gazetesine göre, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, Demokratik Direnişçiler Birliği’ni dün kabulünün ardından yaptığı açıklamada “direnişçileri andığımız bugünlerde, hükümet eden partinin, aşırı sağcı ELAM ile birlikte Başkanlığa saldıran kişiler onure etmesi utançtır” ifadesini kullandı.





