banner386
banner399
banner407
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Sağlık Bakanlığı'ndan duyuru
Sağlık Bakanlığı'ndan duyuru
Savaşan'dan açıklama
Neden UBP?
DP’de yeni üyeler için katılım töreni gerçekleştirildi
DP güçleniyor
Gazete manşetleri 21 Ocak 2022 Cuma
Gazete manşetleri
“Adaylara oy verme kriterlerim…”
“Adaylara oy verme kriterlerim…”
banner405

Stefanu’dan Anastasiadis’e enerji güvenliği konusunda mektup

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun, elektrik enerjisinde yüksek fiyatlar ve doğalgazın çıkarılmasının gecikmesi kaynaklı ülkenin enerji güvenliğinin ciddi tehlikede olması nedeniyle inisiyatif üstlenerek, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e mektup gönderdiği bildirildi.

21 Ocak 2022 Cuma 11:45
Stefanu’dan Anastasiadis’e enerji güvenliği konusunda mektup

Haravgi gazetesi, Stefanu’nun mektubunda Anastasiadis ile bu konuda görüşme talebinde bulunduğunu ve Hükümet’in önüne bu konudaki sorumluluklarını koyduğunu yazdı.
Habere göre Stefanu, mektubunda doğalgazın çıkarılmasındaki gecikmenin, yıllık 70 milyon Euro’luk zarara yol açtığından bahsederek, Hükümet’in doğalgazın 1 Ocak 2020’ye kadar elektrik enerjisi üretiminde kullanılacağına dair taahhüdünü de gerçekleştiremediğini belirtti.
Stefanu, Rum Elektrik İdaresi AİK’in personel yetersizliği, idari kadrolarının zamanında doldurulamaması, üretim ünitelerinin modernleştirilmemesi ve elektrik şebekelerinin güçlendirilmemesi gibi problemlere de işaret etti.

banner341
Haberde, AKEL’in bu konuda üçüncü kez inisiyatif üstlendiği anımsatıldı.

 

banner360
Son Güncelleme: 21.01.2022 12:40
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pandemi döneminde uyuşturucu kullanımı arttı
Pandemi döneminde uyuşturucu kullanımı arttı
Kasulidis : "Anastasiadis'in bazı düşünceler var.Bunları kendi istediğinde açıklayacak"
Kasulidis : "Anastasiadis'in bazı düşünceler var.Bunları kendi istediğinde açıklayacak"
Güney Kıbrıs’ta 2024 yılı Mayıs ayına kadar yerel seçim yapılmayacak
Güney Kıbrıs’ta 2024 yılı Mayıs ayına kadar yerel seçim yapılmayacak
Rum yönetiminden yalanlama!
Rum yönetiminden yalanlama!
Yeşil Hat, AB Dışişleri Bakanlarının mültecilerle ilgili ortak açıklamasına girdi
Yeşil Hat, AB Dışişleri Bakanlarının mültecilerle ilgili ortak açıklamasına girdi
Kıbrıslı Türklere Avrupa Dijital Covid Sertifikası prosedürü
Kıbrıslı Türklere Avrupa Dijital Covid Sertifikası prosedürü
Güney'de 3 ölü 2 bin 282 pozitif
Güney'de 3 ölü 2 bin 282 pozitif
Rum uzmana göre pandemi geriliyor
Rum uzmana göre pandemi geriliyor
ABD’den East Med açıklaması: “Sebep Türkiye’nin tepkisi değil”
ABD’den East Med açıklaması: “Sebep Türkiye’nin tepkisi değil”
Paralimni Gölü’nde bir flamingo kurşun zehirlenmesi nedeniyle öldü
Paralimni Gölü’nde bir flamingo kurşun zehirlenmesi nedeniyle öldü

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim