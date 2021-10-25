Stefanu’dan açıklamalar

Haravgi gazetesine göre, Stefanu açıklamasında Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e eleştiriler yönelterek Anastasiadis’in isminin tüm “papers’lerde” yer aldığını ifade etti.

Stefanu bu çıkan skandalların Kıbrıs sorunu ve ekonomiye olumsuz etkilerinin bulunduğunu, Anastasiadis tarafından müzakereci olarak atanan Andreas Mavroyannis’in “pozisyonlarımız konusunda ikna edici olamadığımız” şeklindeki açıklamalarının tesadüfi olmadığını söyledi.



Stefanu “Anastasiadis’in ismi gerek ‘Pandora Papers’ gerekse ‘Panama Papers’de yer alırken nasıl inandırıcı olabiliriz” sorusunu da sordu.Gazete aynı haberinin içerisinde, AKEL’in yolsuzluk ve dolandırıcılık konusunda 30 Ekim günü büyük bir etkinlik düzenleyeceğini yazdı.Habere göre Stefanu ise bu konuda “Artık yeter, halk bıkmış vaziyettedir, bu durum böyle süremez” şeklinde ifadeler kullandı.