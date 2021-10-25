banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Döviz yükselişini sürdürüyor
Döviz yükselişini sürdürüyor
13. Maaşlar hayal oldu!
13. Maaşlar hayal oldu!
Hükümet kurma çalışmaları sürüyor
Hükümet kurma çalışmaları sürüyor
Genel Kurul toplanmayı deneyecek
Nisap sorunu bugün aşılacak mı?
banner376

Stefanu’dan açıklamalar

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, Güney Kıbrıs’taki dolandırıcılık ve yolsuzluk skandallarının gerek Kıbrıs sorunu gerekse ekonomiye olumsuz açıdan yansıdığını belirtti. 

25 Ekim 2021 Pazartesi 11:15
Stefanu’dan açıklamalar

Haravgi gazetesine göre, Stefanu açıklamasında Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e eleştiriler yönelterek Anastasiadis’in isminin tüm “papers’lerde”   yer aldığını ifade etti. 
Stefanu bu çıkan skandalların Kıbrıs sorunu ve ekonomiye olumsuz etkilerinin bulunduğunu, Anastasiadis tarafından müzakereci olarak atanan Andreas Mavroyannis’in “pozisyonlarımız konusunda ikna edici olamadığımız” şeklindeki açıklamalarının tesadüfi olmadığını söyledi. 

banner341
Stefanu “Anastasiadis’in ismi gerek  ‘Pandora Papers’ gerekse ‘Panama Papers’de yer alırken nasıl inandırıcı olabiliriz” sorusunu da sordu.
Gazete aynı haberinin içerisinde, AKEL’in yolsuzluk ve dolandırıcılık konusunda 30 Ekim günü büyük bir etkinlik düzenleyeceğini yazdı.
Habere göre Stefanu ise bu konuda “Artık yeter, halk bıkmış vaziyettedir, bu durum böyle süremez” şeklinde ifadeler kullandı.

banner360
Son Güncelleme: 25.10.2021 12:16
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Limasol polisi çalıntı 3 aracı da buldu
Limasol polisi çalıntı 3 aracı da buldu
Mağusa suriçindeki “Agios Georgios Eksorinos” kilisesinde ayin yapılacak
Mağusa suriçindeki “Agios Georgios Eksorinos” kilisesinde ayin yapılacak
Anastasiadis, Selanik’e gidiyor
Anastasiadis, Selanik’e gidiyor
Rum tarafı Guterres'den temsilci atanması konusunda açıklama bekliyor
Rum tarafı Guterres'den temsilci atanması konusunda açıklama bekliyor
Mülteci akınının önlenmesi için kamera
Mülteci akınının önlenmesi için kamera
Güney'de 89 yeni Covid vakası
Güney'de 89 yeni Covid vakası
Rum basını: “Türkiye mavi vatan temelinde denizden kuşattı”
Rum basını: “Türkiye mavi vatan temelinde denizden kuşattı”
Güney’de “Pandora’nın Kutusu” açıldı…
Güney’de “Pandora’nın Kutusu” açıldı…
Sözde “Belediye Başkanı” Yoannu Kapalı Maraş’ı ziyaret etti
Sözde “Belediye Başkanı” Yoannu Kapalı Maraş’ı ziyaret etti
Anastasiadis'ten Guterres’e bir şikayet mektubu daha!
Anastasiadis'ten Guterres’e bir şikayet mektubu daha!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim