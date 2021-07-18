Stefanu'tan Türkiye yorumu

Haravgi ve Fileleftheros’a göre Stefanu, bir kaybın cenaze töreninde yaptığı konuşmada, “Bugün yitenleri adalete nasıl erdireceğiz, yaraları nasıl kapatacağız sorusunun özüne cevap vermemiz gerekiyor. Bunları ancak gerçeğin diliyle konuşursak, cuntadan da, EOKA B’den de, Grivas’tan ve onun baş palikaryalarından da dobra dobra konuşarak yapabiliriz” ifadesini kullandı.

Kıbrıs sorununun çözümünde olguların, Türkiye’nin de KKTC Cumhurbaşkanı’nın da iki devletten söz etmekte olduğu bugünlerde “daha da zorlaştığını” savunan Stefanu, bunları küçümsemediklerini, görmezden de gelmediklerini söyledi.

Stefanu, özetle şunları ekledi:

“Ancak zorluklara bakmaksızın, bu şartları izleyecek miyiz yoksa bizim tarafın bunları düşünmesi mi gerek? Anastasiadis hükümeti Kıbrıs sorununu yönetmek ve Türkiye’nin Maraş’taki yeni meydan okumalarını göğüslemek mi zorunda? Cevap açık. Yeni meydan okumaları, Türkiye’nin ve uluslararası toplumun önüne Kıbrıs sorununun çözüm hedefiyle müzakerelerin yeniden başlaması gereğini koyarak. BM kararlarına ve uzlaşılmış çerçeveye dayalı ülkeyi, halkı, kurumları ve ekonomiyi yeniden birleştirecek iki bölgeli iki toplumlu federasyondan başka çözüm yoktur.”