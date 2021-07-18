banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
18 Temmuz 2012 Pazar gündemi
18 Temmuz 2012 Pazar gündemi
17 Temmuz 2021 Cumartesi gündemi
17 Temmuz 2021 Cumartesi gündemi
Demokrasi tam olarak hangisidir sayın genel başkan?
Demokrasi tam olarak hangisidir sayın...
Meclisi terk etmek beyni terk etmektir
Meclisi terk etmek beyni terk...
banner376

Stefanu'tan Türkiye yorumu

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu “Yaraları ancak gerçeğin diliyle, cuntadan da, EOKA B’den de, Grivas’tan ve baş palikaryalarından da dobra dobra konuşarak kapatacağız” dedi.

18 Temmuz 2021 Pazar 12:15
Stefanu'tan Türkiye yorumu

Haravgi ve Fileleftheros’a göre Stefanu, bir kaybın cenaze töreninde yaptığı konuşmada, “Bugün yitenleri adalete nasıl erdireceğiz, yaraları nasıl kapatacağız sorusunun özüne cevap vermemiz gerekiyor. Bunları ancak gerçeğin diliyle konuşursak, cuntadan da, EOKA B’den de, Grivas’tan ve onun baş palikaryalarından da dobra dobra konuşarak yapabiliriz” ifadesini kullandı.

Kıbrıs sorununun çözümünde olguların, Türkiye’nin de KKTC Cumhurbaşkanı’nın da iki devletten söz etmekte olduğu bugünlerde “daha da zorlaştığını” savunan Stefanu, bunları küçümsemediklerini, görmezden de gelmediklerini söyledi.

banner341
Stefanu, özetle şunları ekledi:

“Ancak zorluklara bakmaksızın, bu şartları izleyecek miyiz yoksa bizim tarafın bunları düşünmesi mi gerek? Anastasiadis hükümeti Kıbrıs sorununu yönetmek ve Türkiye’nin Maraş’taki yeni meydan okumalarını göğüslemek mi zorunda? Cevap açık. Yeni meydan okumaları, Türkiye’nin ve uluslararası toplumun önüne Kıbrıs sorununun çözüm hedefiyle müzakerelerin yeniden başlaması gereğini koyarak. BM kararlarına ve uzlaşılmış çerçeveye dayalı ülkeyi, halkı, kurumları ve ekonomiyi yeniden birleştirecek iki bölgeli iki toplumlu federasyondan başka çözüm yoktur.”

banner360
Son Güncelleme: 18.07.2021 12:41
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Güvenlikle ilgili denklem karmaşık”
“Güvenlikle ilgili denklem karmaşık”
Annenin evinde uyuşturucuya dair emare bulundu
Annenin evinde uyuşturucuya dair emare bulundu
Güney Kıbrıs’ta 928 Yeni vaka
Güney Kıbrıs’ta 928 Yeni vaka
Güney Kıbrıs’a mülteci konusunda yardım sözü
Güney Kıbrıs’a mülteci konusunda yardım sözü
“Sivil Savunma sirenleri yine çalmadı”
“Sivil Savunma sirenleri yine çalmadı”
Stefanu’dan hükümet partisine eleştiri
Stefanu’dan hükümet partisine eleştiri
“Hepsini kaybetmektense geri dönerim”
“Hepsini kaybetmektense geri dönerim”
“Fransa iki devletli çözüme karşı”
“Fransa iki devletli çözüme karşı”
“Uyarı ateşi” iddiasıyla BM Barış Gücü nezdinde girişim
“Uyarı ateşi” iddiasıyla BM Barış Gücü nezdinde girişim
Güney'de Covid-19 vakalarına yönelik yeni tedbirler
Güney'de Covid-19 vakalarına yönelik yeni tedbirler

banner398

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim