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Stefanu: “Oktay’ın söyledikleri durumun ciddiyetini ortaya koyuyor”

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın KKTC’de yaptığı açıklamaların, “durumun ciddiyetini ortaya koyduğunu” söyledi, “yeni emrivakiler yaratılmasının gittikçe daha çok taksime yaklaştırdığı” uyarısında bulundu.

10 Temmuz 2021 Cumartesi 13:45
Stefanu: “Oktay’ın söyledikleri durumun ciddiyetini ortaya koyuyor”

Fileleftheros’un haberine göre Stefanu, Güney Kıbrıs’taki Yunan Büyükelçi ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’ten, AKEL’in geçen Aralık ayında sunduğu Kıbrıs sorunuyla ilgili kapsamlı öneriyi yeniden düşünmesini istedi.

Oktay’ın açıklamalarının “durumun ciddiyetini” ortaya koyduğuna dikkat çeken Stefanu  “Kıbrıs sorununun tehlikelerini fark edenler gelişmelerle ilgili kaygıyı paylaşmalı. Kıbrıs Cumhuriyeti uluslararası unsur nezdinde girişimlerde bulunarak Türkiye’nin Maraş ile ilgili açıkladıklarını ve açıklamak niyetinde olduklarını engellemek için fiili dayanışma talebinde bulunmalı” dedi.

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Stefanu AKEL’in bir süredir uluslararası alandaki ilişkilerini kullanarak Maraş konusunu BM’ye, AB’ye götürdüğünü ancak bunların yeterli olmadığını belirterek kendine has özellikleri olan Maraş meselesinin “Kıbrıs sorununun kapsamlı görüntüsünün ve kapsamlı çözümün parçası olduğunu” öne sürdü.

Çözüm olmadan durumun gittikçe daha da kötüye evrildiğini, Türkiye’nin “Crans Montana sonrası müzakere boşluğundan yararlanarak gün be gün yeni emrivakiler yarattığını” savunan Stefanu “Türkiye’nin, bu duruma son vermek,  iki devlet tezinden vazgeçmek ve federasyon çerçevesine dönmek için baskı hissetmesini sağlayacak ön şartları yaratana kadar inisiyatifler ile öne çıkmak zorundayız” dedi.

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Son Güncelleme: 10.07.2021 14:24
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