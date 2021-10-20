Stefanu; Lillie, Sharma ve Papameletiu ile görüştü

Haravgi gazetesi, Stefanu’nun Lillie, Sharma ve Papameletiu ile Kıbrıs sorunundaki son durumu, müzakerelerde yaşanan çıkmazı ve bu durumdan doğan sonuçları görüştüğünü yazdı.

Gazete, görüşmede müzakere sürecinin yeniden başlaması için atılabilecek adımlara dair görüş alışverişi yapıldığını ve Türkiye’nin tek taraflı eylemleriyle ilgili endişe belirtildiğini kaydetti.

