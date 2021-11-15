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Stefanu Brüksel ve Londra’da Kıbrıs sorununu görüşecek

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun Kıbrıs sorunu ve Güney Kıbrıs’ı meşgul etmekte olan diğer konularda temaslarda bulunmak üzere Brüksel ve Londra’ya gideceği bildirildi.

15 Kasım 2021 Pazartesi 10:15
Stefanu Brüksel ve Londra’da Kıbrıs sorununu görüşecek

Haravgi’nin haberine göre, Stefanu bu akşam Sosyalistler ve Demokratlar Grubu Başkanı Iratxe Garcia Perth ile görüşecek. Yarın Avrupa Parlamentosu’nda düzenlenecek “The Cyprus Problem: quo vadis” başlıklı etkinliğe katılacak olan Stefanu, daha sonra Sol Grup eş başkanları Martin Sidervan ve Manon Obry’yle, ardından da AB Sağlık ve Gıda Güvenliği Komiseri Stella Kiriakidu ile bir araya gelecek.
Stefanu 17 Kasım’da ise Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Pedro Serranno ve Avrupa Yaşam Tarzını İlerletme Margariti Schina ile görüşecek. Çarşamba akşamı Londra’ya gidecek olan Stefanu, aynı gece AKEL İngiltere örgütünün düzenleyeceği siyasi toplantıda konuşma yapacak. 18 Kasım Perşembe günü Birleşik Krallık İşçi Partisi Milletvekili ve Gölge barış ve Silahsızlanma Bakanı Fabian Hamilton, artından Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı’nın Avrupa ve Amerika Bakan Yardımcısı Wendy Morton ile görüşecek.

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AKEL Genel Sekreteri’ne bu ziyaretinde Polit Büro üyesi ve Kıbrıs masası şefi Tumazos Çelebis ile Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Politikası masası şefi ve AKEL Merkez Komite üyesi Vera Polikarpu eşlik edecek. 

 

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Son Güncelleme: 15.11.2021 12:45
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