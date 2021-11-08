Stefanu: "Belgenin gizli olduğu söylendiği için kimseye vermedik"

Alithia ve diğer gazeteler, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun dün konuya ilişkin bir soruya verdiği yanıtta, partisinin yaklaşık bir ay önce Anastasiadis’e bir mektup göndererek, “desantralize federasyon belgesi konusunda bilgilendirme yapacağı özel bir Ulusal Konsey toplantısı gerçekleştirilmesini” talep ettiğini söylediğini yazdı.

Stefanu, son gerçekleştirilen Ulusal Konsey toplantısında da Anastasiadis’ten, son dört yıllık dönemde desantralize federasyon konusunda ne gibi tezler sunduğu hakkında bilgi aktarmasını istediğini, Anastasiadis’in ise “bir belge hazırladığını söyleyerek, bu belgeyi kendilerine verdiğini” belirtti.

Stefanu, “Bize bu belgenin gizli olduğunu söylediği için, bu belgeye sahip olduğumuzu söylemedik ve kimseye de vermedik” şeklinde konuştu.

Belgeyi kamuoyuna kimin sızdırdığını bilmediklerini de savunan Stefanu, bu tür belgelerin kamuoyu önünde değil Ulusal Konsey’de tartışılmasından yana olduklarını da ifade etti.

Belgenin içeriğine ilişkin ise Stefanu, “belgede yer alan; federasyon çerçevesinde merkezi hükümetin yetkilerinin uygulanmasının bölgelere dağıtılması şeklindeki ana fikrin yeni bir şey olmadığını, varılan uzlaşılarda yer aldığını” söyledi.

Başka bir yorum yapmayacağını da belirten Stefanu, bu konuların Ulusal Konsey’de ele alınması gerektiğine yönelik inancını yineledi.