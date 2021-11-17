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Stefanu Avrupa Parlamentosu’ndaki temaslarını sürdürüyor

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, Avrupa Parlamentosu’nda gerçekleştirdiği temaslar çerçevesinde  Avrupa Birleşik Solu ‑ İskandinav Yeşil Solu(GUE/NGL) eş başkanları ile bir araya geldi.

17 Kasım 2021 Çarşamba 12:45
Stefanu Avrupa Parlamentosu’ndaki temaslarını sürdürüyor

Haravgi gazetesi, GUE/NGL Eş Başkanları Martin Schirdewan ve Manon Aubry’nin Stefanu ile görüşmelerinin ardından yaptıkları açıklamada, AKEL’in çözüm ve Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi mücadelesine destek ve dayanışma ifade ettiklerini yazdı.

Gazete GUE/NGL Eş Başkanı Martin Schirdewan’ın, 3 Ekim’de Derinya’da gerçekleştirilen  “Çözüm ve Yeniden Birleşme” yürüyüşüne de katıldığını anımsattı.

Habere göre Manon Aubry açıklamasında ayrıca, sadece çözüm ve Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi için değil halkların ve çalışanların hakları için de mücadele ettiklerini söyledi.

ÇELEPİS

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Haravgi gazetesi bir başka haberinde ise AKEL Polit Büro üyesi Tumazos Çelepis’in dün GUE/NGL tarafından düzenlenen “Kıbrıs Sorunu: Quo Vadis(Nereye Gidiyorsun)” konulu etkinliğe katıldığını yazdı.

Gazete Çelepis’in burada, AKEL’in Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin yeniden başlaması ile ilgili önerisini ortaya koyduğunu belirtti.

AKEL’in önerisinin, iki amaca hizmet ettiğini belirten gazete, ilkinin; müzakerelerin, iki kesimli iki toplumlu federasyon zemininde yeniden başlaması, ikincisinin ise; doğal gaz ve deniz bölgeleriyle ilgili görüş birlikleri olduğunu yazdı.

AKEL’in önerisi çerçevesinde müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmesine hazır olunduğunun ifade edildiğini yazan gazete, siyasi eşitlik ve özellikle federal organların kararlarına ve organlarına yönelik katılımla ilgili görüş birliklerinin geçerliliğinin de dile getirildiğini belirtti.

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Son Güncelleme: 17.11.2021 15:21
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