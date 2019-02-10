Stefanu: “Anastasiadis bölünmeye göz yumuyor”

AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in “bölünmeye” göz yumduğunu söyledi.

Fileleftheros gazetesine röportaj veren Stefanu, Anastasiadis’in Kıbrıs sorunundaki icraatlarını sert bir dille eleştirerek, Anastasiadis’in Türk yetkililere federasyon karşıtı açıklamalarla ilgili tepki göstereceği yerde, “bölünmeye göz açıp kapattığını” kaydetti.

Anastasiadis’in tavrının Türkiye’nin söylediklerine göre şekillenmediğini belirten Stefanu, AKEL’in, önemli karar ama merkezlerindeki unsurlardan, Anastasiadis’in niyetinin ve görüşlerinin ne olduğuyla ilgili bilgileri aldığına ve bu bilgilerin kesin olduğuna işaret etti.

Stefanu, Anastasiadis’e müzakerelerin bu hale gelmesinde sorumluluk yüklediklerini, çünkü Anastasiadis’in müzakereleri ele alış biçiminin, Türkiye’ye uluslararası toplumun gözünde verimli ve işbirlikçi taraf olma ve takdir kazanma fırsatı verdiğini savundu.

Stefanu, KKTC’de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya yönelik yalnızlaştırma ve icraatlarının sorgulanması çabası bulunduğunu ve bunun olumsuz bir durum olduğunu ileri sürerek, KKTC’de yeniden birleşme çözümünü istemeyen tarafın baskın olması halinde, olayların zora gireceğini belirtti.

Bu durumun, çözüm perspektifinin başarıya ulaşması çerçevesinde göz önünde bulundurulması gerektiğine dikkat çeken Stefanu, Akıncı’nın lider olduğu bu süreçte, müzakerelerin bir an önce yeniden başlaması için çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Stefanu, Haravgi gazetesine de röportaj vererek, çözüm için acele ettiklerini, ancak bu çözümün “herhangi bir çözüm” olmaması gerektiğini söyledi.

Stefanu, Anastasiadis’in iç çekişmelerle uğraşmayı bırakarak, müzakerelerin Guterres Çerçevesi zemininde yeniden başlamasına odaklanması gerektiğini kaydetti.

