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“Stay on test” uygulaması askıya alındı

Güney Kıbrıs’ta, yakın temaslı öğrencilerin beş gün boyunca test yaparak okullarına devam etmesi yönünde alınan ve Pazartesi uygulamaya konulacağı duyurulan karar, öğretmen sendikalarının tepkisi üzerine askıya alındı.

14 Ocak 2022 Cuma 11:00
“Stay on test” uygulaması askıya alındı

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’taki ilk ve orta dereceli okullarda, pozitif vakaların yakın temaslısı durumunda olan öğrencilerin, beş gün boyunca her gün antijen testi yaparak okullarına gitmeye devam etmesi yönünde alınan ve Pazartesi uygulamaya konulacağı duyurulan kararın, özellikle öğretmen sendikalarının gösterdiği tepki sonrasında askıya alındığını yazdı.

Gazete, Sağlık ve Eğitim bakanlarının dün bir toplantı yaparak Pazartesi başlaması öngörülen “kalmak için test- test to stay” isimli uygulamanın ertelenmesini ve öncesinde sendikalarla görüşme yapılması kararını aldıklarını aktardı.

Beş günlük test uygulamasının sadece pozitif çıkan çocuğun yakın temaslısı çocuklara uygulanacağını ve bu çocuklar arasında pozitif vaka belirlenmesi durumunda normal prosedüre devam edileceğini de vurgulayan gazete, çocukların testlerinin ise Sağlık Bakanlığınca yapılacağını aktardı.

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Öte yandan gazete bir diğer haberinde, pozitif vakaların karantinadan çıkışlarının onaylanması şeklinin değiştiğini, 17 Ocak’tan itibaren, pozitif vakaların 10 günlük karantina süresinden çıkışlarının, kişisel doktorlarının onayıyla değil, merkezi sistemden alacakları mesajla gerçekleşeceğini yazdı.

Haberde, pozitif kişilerin 11’inci gün karantinadan çıktıklarına dair mesaj alacakları belirtilirken, bu kişilerin özel doktorlarının gerekli görmeleri durumunda ise, karantina süresini 10 gün daha uzatabilecekleri vurgulandı.

Alithia gazetesi ise konuya ilişkin haberinde, “kalmak için test” uygulamasının zorunlu olmayacağını, öğrencilerin tercih etmesi durumunda uygulanacağını yazdı.

Gazete, yakın temaslı öğrencilerin test yaptırarak okula gelmeye devam etmelerinin zorunlu olacağı şeklinde bir yanlış anlaşılmanın ortaya çıktığını belirtti.

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Son Güncelleme: 14.01.2022 11:30
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