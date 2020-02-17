“Spitfire Cafe” için imza kampanyası

Haravgi gazetesi, “Spitfire ve Yeni Bir Geçiş Noktasının Açılması İçin İmza Topluyorlar” başlıklı haberinde, talebin daha sonra Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, Lefkoşa Rum Belediye Başkanı Konstantinos Yorgacis ve BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’a iletileceğini yazdı.

Bu arada, bir grup vatandaşın yeni bir geçiş noktası açılmasını istediğini de kaydeden gazete, bu kişilerin Spitfire binasının yakınında, güneye giden kavşakla komşu olan köşedeki yolun bir kısmının açılabileceğine işaret ettiklerini de ekledi.

