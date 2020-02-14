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Spehar’dan Kıbrıs sorunuyla ilgili açıklamalar

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabet Spehar’ın, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü askerlerine nişan takdim edilmesiyle ilgili olarak dün akşamüzeri düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs sorununa da değindiği belirtildi.

Spehar’dan Kıbrıs sorunuyla ilgili açıklamalar

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabet Spehar’ın, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü askerlerine nişan takdim edilmesiyle ilgili olarak dün akşamüzeri düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs sorununa da değindiği belirtildi.

14 Şubat 2020 Cuma 08:32
Spehar’dan Kıbrıs sorunuyla ilgili açıklamalar

Alithia gazetesinde yer alan habere göre Spehar konuşmasında “gerekli siyasi iradeyle birlikte, Kıbrıs’taki iki lider ve diğer tarafların, aciliyet duygusuyla, Kıbrıs sorununun BM parametreleri temelindeki kapsamlı çözümüne ulaşılması için, sonuç odaklı özlü müzakerelere dönmelerini umduğunu” dile getirdi.
Konuşmasında, UNFICYP’in rolünden övgüyle söz eden ve UNFICYP’in görev süresinin Ocak ayı sonunda altı ay daha uzatıldığını anımsatan Spehar, New York’ta bulunduğu zaman BM Güvenlik Konseyi üyelerinin barış gücü askerlerinin yaptığı işten övgüyle söz ederek, misyonun sürekli varlığının önemine işaret ettiklerini iletti.
56 YIL ÖNCE…
Yaklaşık olarak 56 önce kurulmasından bu yana, UNFICYP’te 34 milletten 150 binden fazla barış gücü askerinin görev yaptığını dile getiren Spehar, UNFICYP’in görevinin önemli olduğunu ve barış gücü askerlerinin ara bölgede sükunet ve istikrarın muhafaza edilmesi için yaptığı işlerin ise, yalnızca operasyonel başarıları açısından değil, adada devam eden barış süreci açısından da son derece önemli olduğunu ifade etti.
YENİDEN BİRLEŞME

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Spehar, adanın yeniden birleşmesi için 2017 yılının Temmuz ayından bu yana müzakereler olmamasına rağmen, iki toplumu, etkileşime sahip olmaları ve aralarında daha büyük bir güven inşa etmeleri için desteklediklerini de söyledi.
UNFICYP’in desteğiyle iki toplum liderinin 12 Kasım 2018 tarihinde iki yeni sınır kapısının açılması konusunda anlaştıklarını anımsatan Spehar, liderlerle gerçekleştirdiği temaslar ve BM Genel Sekreterinin iyi niyet misyonunun da desteğiyle, 11 Temmuz 2019 tarihinde cep telefonlarının tüm adada çalışmasının gerçek olduğunu da anımsattı.
Bunun iki toplum arasındaki iletişimi iyileştirdiğini dile getiren Spehar, 6 Aralık 2019 tarihinde ise dokuz şüpheli ve tehlikeli bölgenin temizleneceğinin açıklandığını hatırlatarak, bunun liderlerin, mayınların olmadığı bir Kıbrıs taahhüdü çerçevesinde, 26 Şubat 2019 tarihinde üzerinde mutabakata vardıkları bir Güven Yaratıcı Önlem olduğunu belirtti.
Kıbrıs’ta 1974 öncesi tablolar, ses ve görüntü kayıtlarından oluşan ve Ledra Palace’ta açılan sergiye de değinen Spehar, Kıbrıs’ta kalıcı barış için diyalog, güven ve işbirliğinin “olmazsa olmaz” olduğunu ve GYÖ’lerin amacının da bu olduğunu sözlerine ekledi.
                              
 

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Son Güncelleme: 14.02.2020 11:46
Anahtar Kelimeler:
Spehar Kıbrıs Sorunu
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