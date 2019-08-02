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Spehar Anastasiadis’le Görüştü

9 AĞUSTOS GÖRÜŞMESİNDE LİDERLER BAŞ BAŞA

Spehar Anastasiadis’le Görüştü

9 AĞUSTOS GÖRÜŞMESİNDE LİDERLER BAŞ BAŞA

02 Ağustos 2019 Cuma 10:37
Spehar Anastasiadis’le Görüştü

9 AĞUSTOS GÖRÜŞMESİNDE LİDERLER BAŞ BAŞA
Lefkoşa, 2 Ağustos 19 : BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le gerçekleştirdiği görüşme, Rum basınında geniş yer buldu.
Fileleftheros gazetesi, “İşaret Bekliyor – BM Genel Sekreteri İki Liderden Mesaj Beklentisinde” başlıkları altında verdiği haberinde, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le biraraya geldiğini ve BM Genel Sekreterinin mesajını ilettiğini yazdı.
Gazete, Spehar’ın dünkü görüşmede, BM Genel Sekreterinin, Kıbrıs sorununa daha aktif müdahil olabilmek için, iki liderin buna imkan sağlayacak bir işaret vermelerini beklediği mesajını Anastasiadis’e ilettiğini belirtti.
Elde ettiği bilgilere dayandırarak gazete, BM Genel Sekreterinin liderlerden olumlu bir işaret beklediğini, bu işareti alması durumunda Jane Holl Lute’u yeniden göndereceğini iddia etti.
Habere göre Anastasiadis dün Spehar’la görüşmesinde, 9 Ağustos’ta Akıncı’yla yapacağı görüşmeye her şeyin görüşülmesi amacıyla gideceğini belirtti.
Gazete, 9 Ağustos görüşmesinin nasıl yapılacağının da dün netleştiğini, liderlerin rahat ve açık bir görüşme gerçekleştirebilmeleri için baş başa olacaklarını, ev sahibi Spehar’ın görüşmenin başında ve muhtemelen de sonunda liderlere katılacağını vurguladı.
Habere göre Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, Spehar-Anastasiadis görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada bir soruya karşılık, Spehar’ın görüşme günü orada olacağını ancak daha önceki uygulamalarda da olduğu gibi, liderlerin rahatça görüşebilmeleri için baş başa görüşme fırsatına sahip olacaklarını ifade etti.
Prodromu, “Bu onların orada karar verecekleri bir şey” şeklinde konuştu.
Spehar’ın BM Güvenlik Konseyi toplantısı ve UNFICYP’in görev süresinin uzatılması konusunda Anastasiadis’e bilgi verdiğini ifade eden Prodromu, 9 Ağustos liderler görüşmesine dair konuların da ele alındığını sözlerine ekledi.
Gazete, Spehar’ın ise, görüşme çıkışında bir gazetecinin “9 Ağustos görüşmesine ilişkin her şey yolunda mı?” şeklindeki sorusunda, “Her şey iyi, teşekkürler” şeklinde yanıt verdiğini de aktardı.

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Gazete ayrıca, Anastasiadis’in liderler görüşmesi öncesinde 5 Ağustos Pazartesi günü Rum siyasi parti başkanlarıyla bir toplantı gerçekleştireceğini de ifade etti.
HRİSTODULİDİS: “BM GENEL SEKRETERİ’NİN LİDERLERLE GÖRÜŞME NİYETİ VAR”
Öte yandan gazete bir diğer haberinde, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, BM Genel Sekreteri’nin liderlerle BM Genel Kurulu toplantısı sonrasında görüşme niyetini dile getirdiğini, görüşmenin ise New York mu yoksa başka bir Avrupa ülkesinde mi olacağının henüz belli olmadığını söylediğini yazdı.
Habere göre Hristodulidis dün Rum radyosuna yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un faaliyetlerini “gözlerden uzak bir şekilde yürüttüğü” iddiasında bulunarak, “görevini üstlenmesinden kısa bir süre sonra Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ı telefonla aradığını” ifade etti.
Hristodulidis, Lute’un “herhangi bir zamanda garantör ülkeleri de ziyaret edeceği” iddiasında bulunarak şunları söyledi: “Süreç zor olsa da çaba devam etmektedir. Bir zamanlar söylendiği gibi çıkmazda bulunmuyoruz ve 9 Ağustos görüşmesinin, müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlamasına ivme kazandıracağını düşünüyoruz”.
Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:
Haravgi: “Liderlerin Görüşmesi Baş Başa – ‘Kıbrıs Sorunu Çıkmazda Değil’”.     
Politis: “Çıtayı Alçak Tutuyorlar – Başkan Spehar’dan Sonra Parti Başkanlarıyla Görüşecek”.
Alithia: “Başkanlar Konseyi 5 Ağustos’ta”.
(SB/ÖK)
 

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