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Spehar Anastasiadis’le Görüştü

ANASTASİADİS, BM “BARIŞ GÜCÜ’NÜN ADA’DA KALMASI ZARURİ”

Spehar Anastasiadis’le Görüştü

ANASTASİADİS, BM “BARIŞ GÜCÜ’NÜN ADA’DA KALMASI ZARURİ”

24 Mayıs 2019 Cuma 12:01
Spehar Anastasiadis’le Görüştü

ANASTASİADİS, BM “BARIŞ GÜCÜ’NÜN ADA’DA KALMASI ZARURİ”

Lefkoşa, 24 Mayıs 19 (.): BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü misyon şefi Elisabeth Spehar, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüştü. Elisabeth Spehar, 7 Mart’ta da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edilmişti. 

Rum radyosu yaklaşık bir saat süren görüşmenin, Spehar’ın talebi üzerine gerçekleştiğini duyurdu.

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Spehar görüşme sonrasında yaptığı kısa açıklamada, Kıbrıs’taki Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılması ele alınacağı BM Güvenlik Konseyi’nin Haziran ayındaki toplantısı ışığında Anastasiadis’le bir dizi konuyu ele aldıklarını söyledi, “Yapıcı bir görüşmeydi, Sayın Anastasiadis’le diyaloğu devam ettirmeyi dört gözle bekliyorum” dedi.

Rum Sözcü Prodromos Prodromu Anastasiadis’in Türkiye’yi, Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri ile emrivakiler yarattığı ve Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlamasını engellediği iddiasıyla Spehar’a şikayet ettiğini açıkladı. Prodromu’ya göre Anastasiadis ayrıca, Türk askeri Ada’da bulunduğu sürece BM Barış Gücü’nün Kıbrıs’taki varlığının zaruri olduğu iddiasını da yineledi.

Prodromu Anastasiadis’in Spehar’a diyaloğa hazır olduğunu söyleyip, prosedürü kolaylaştıracak yöntemler de önerdiğini de belirtti, “Kıbrıs Rum tarafı Türkiye’nin tavır değiştirmesini bekliyor” dedi.

(ŞA/HÖ)  

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