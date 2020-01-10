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Spehar liderlerle görüştü

BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla, BM Barış Gücü raporu konusunda yaptığı görüşme Rum basınında geniş yer aldı.

Spehar liderlerle görüştü

BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla, BM Barış Gücü raporu konusunda yaptığı görüşme Rum basınında geniş yer aldı.

10 Ocak 2020 Cuma 08:36
Spehar liderlerle görüştü

Fileleftheros “Kışkırtmaların Kayda Geçirilmesi – Lefkoşa Türklerin Kışkırtmaları ve İşgal Bölgelerinde Askeri Üsler Oluşturulmasına Değinilmesini Bekliyor” başlıkları altında verdiği haberinde, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le gerçekleştirdiği görüşmeye geniş yer verdi.
Gazete, Anastasiadis’in dünkü görüşmede, BM Barış Gücü (UNFICYP)’in görev süresinin uzatılmasına ilişkin raporda, ileri sürdükleri Türkiye’nin kışkırtmaları ve KKTC’de yeni askeri üsler oluşturulması faaliyetlerine açıkça değinilmesini talep ettiğini yazdı.
Habere göre Anastasiadis, “Lefkoniko” (Geçitkale) havaalanının insansız hava araçları üssü olarak kullanılmaya başlanması, Gazimağusa bölgesinde Türk savaş gemiler için liman inşası ve Türk askerinin ara bölgedeki faaliyetleri konularının UNFICYP raporunda açıkça yer almasını istedi.
Gazete, Anastasiadis’in görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, “görüşmenin amacının son dönemde Kıbrıs’ta yaşanan gelişmeleri değerlendirmek olduğunu ve görüşmenin bu açıdan gayet verimli ve yapıcı geçtiğini” ifade etti.
“Tarafsız bir şekilde raporda yer alması gereken olayların ve durumların görüşmede ele alındığını” belirten Anastasiadis, “Kıbrıs’taki tüm durumu ve barış gücünün adadaki varlığını haklı gösteren önemli unsurların raporda yer almasını umut ediyorum” şeklinde konuştu.
Gazete haberinin devamında Spehar’ın açıklamaları ile Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Spehar görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamaya da yer verdi.
Haberde ayrıca, Spehar’ın liderlerle görüşmesinin ardından UNFICYP raporunun tamamlanması faaliyetlerine giriştiği ve önümüzdeki günlerde bu amaç için New York’a gideceği de vurgulandı.
İNGİLTERE’DEN ÇÖZÜME DESTEK

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Gazete haberinin devamında, İngiltere’nin Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı Christopher Pincher’in Kıbrıs’ın yeniden birleşmesini sağlayacak bütünlüklü, adil ve kalıcı bir çözüm bulunmasını desteklediklerini söylediğini de yazdı.
Habere göre Pincher, İngiliz Milletvekili Matthew Oford’un mektubuna verdiği yanıtta, İngiltere’nin desteklediği çözüm şeklinin “uluslararası alanda kabul görmüş iki toplumlu iki kesimli, siyasi eşitliğe dayalı federasyon olduğunu” da vurguladı.
Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:
Politis: “Raporda Sürpriz Yok – Spehar ABD’li Yetkililerle Temaslara Hazırlanıyor”.
Haravgi: “Berlin Görüşmesi Sonrasında Kıbrıs Sorununda Hiçbir Gelişme Yok”.
Alithia: “Rapor Önemli Olayları İçeriyor”.
    
 

Son Güncelleme: 10.01.2020 12:16
Anahtar Kelimeler:
Elizabeth SpeharSpehar AkıncıSpehar Anastasiadis
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