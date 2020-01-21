Spehar Güvenlik Konseyi’ni bilgilendirdi

Alithia’ya göre Spehar, yaklaşık bir buçuk saat süren bilgilendirme sonrasında basına yaptığı açıklamada, Güvenlik Konseyi üyelerinin müzakere sürecine, Kıbrıs’taki iyi niyet misyonuna ve BM Barış Gücü’ne oybirliğiyle güçlü destek verdiklerini belirterek, memnuniyetini dile getirdi.

Spehar, Güvenlik Konseyi üyelerine, müzakere sürecinin, Kıbrıs konferansının Crans Montana’da sonlandığı Temmuz 2017’den bu yana son iki yıldır kesilmiş olduğunu; ancak Kasım 2019’da Berlin’de Genel Sekreter Antonio Guterres, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis arasında cesaret veren bir ortak görüşme yapıldığını hatırlattı.

Spehar, Berlin görüşmesinin sonuçlarına, Genel Sekreter Guterres’in açıklamasına yansıyan “liderler Genel Sekreter’in huzurunda öngörülebilir zaman sınırı içerisinde, iki bölgeli iki toplumlu, 716 sayılı Güvenlik Konseyi kararında tarif edildiği şekliyle siyasi eşitliğe sahip federasyon zemininde kapsamlı çözüm taahhütlerini yinelediler” ifadesiyle değindi.

Genel Sekreter’in raporunda, her iki toplumda da kapsamlı çözüm arzusu bulunduğu ancak bu arzunun halen güçlü olup olmadığına dair artan kuşku da bulunduğuna dair anketlere yer verildiğine işaret eden Spehar “çözüme ulaşmamız için liderlerin rolü kritik, garantörlerin rolü de kilit olmaya devam ediyor” ifadesini kullandı.



Spehar, Genel Sekreter’in liderlere, garantörlere ve diğer ilgili taraflara yaptığı, “müzakere masasına dönüldüğünde bu sefer farklı olacağında ikna edici olabilmek için bu süreyi verimli kullanmaları” önerisinden de bahsettiği Güvenlik Konseyi üyelerine ayrıca son dönemde bölgede gerilimlerin artmış olmasından da söz etti.Spehar “Genel Sekreter, raporunda vurguladığı gibi, hidrokarbonlarla ilgili olanlar da dahil, gelişmeleri yakından ve endişeyle izlemeye devam edecek. Genel Sekreter gerilimin daha da tırmandıracak ve tetikleyecek herhangi bir şeyden kaçınılması yönünde ciddi çaba harcanması çağrısını tekrarladı” dedi.Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün rolüne de değinen Spehar, “sürdürülebilir çözüm sağlanması için kritik ön şartlar olan ara bölgede sükûneti ve istikrarı korumaya ve iki toplum arasında daha çok işbirliğini desteklemeye devam ediyor” dedi ve Konsey üyelerine Barış Gücü’nün ara bölgedeki yetkileri hakkında bilgiler verdi.