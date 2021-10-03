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Spehar 2 ay daha zorunlu görevli!

Birleşmiş Milletler’in (BM), BM  Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilciliği ve Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü Misyon Şefİ Elizabeth Spehar’ın yerine Kanadalı Colin Stewart ismini önerdiği belirtildi. 

03 Ekim 2021 Pazar 11:00
Spehar 2 ay daha zorunlu görevli!

Fileleftheros gazetesi “Kanadalı Stewart Spehar’ın Yerine” başlıklı haberinde BM’nin, Spehar’ın yerine daha önce Avustralyalı Melissa Parke’ın atanmasını önerdiğini, Türk tarafının ise bunu ret ettiğini savunarak, BM’nin şimdi de Colin Stewart ismi üstünde durduğunu belirtti.
Rum tarafının, Stewart’ın atanmasına yeşil ışık yaktığını belirten gazete, ancak konu hakkında Türk tarafının tutumunun ise şu ana kadar bilinmediğini yazdı.
Gazete dikkat çekici noktanın ise, Colin Stewart’ın şu anda Batı Sahra’da, Spehar’ın atandığı yerde görev yaptığını, bir diğer deyişle bunun bir nevi görev değişikliği olacağını belirtti. 
Colin Stewart’ın, barış ve güvenlik süreçlerinde  25 yılı aşan bir tecrübeye sahip olduğunu belirten gazete, Stewart’ın Afrika Birliği, Doğu Timor, Gazze Şeridi gibi yerlerde görev yaptığını yazdı.
Habere göre görev değişikliğinin yıl sonundan önce yapılması bekleniyor. 
Türk tarafının Parke’nin atanmasını “ret etmesi” nedeniyle Spehar’ın görevi de o zamana kadar uzatıldı.


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“SPEHAR’A İKİ AY ZORUNLU UZATMA”
Öte yandan Simerini gazetesi yukarıdaki başlıkla verdiği haberinde Kıbrıs sorununa ilişkin “özel temsilci” atanması konusunda yaşanan karışıklığın ardından BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi atanması konusunda da zorlukların yaşandığını yazdı.
Gazete elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak Türk tarafının, Antonio Guterres’in önerilerini ret etmesinin ardından BM’nin Elizabeth Spehar’ın görev süresini iki ay daha uzatmak zorunda kaldığını belirtti.
Temsilci atanmasına yönelik beklentilerin de şu anda düşük olduğunu belirten gazete Rum hükümetinin, konudaki karışıklık nedeniyle şu anda açıklama yayımlanmasını beklemediğini de yazdı.
Gazete Rum tarafının, işin özünde temsilcinin statüsüne değil görev yetkilerine odaklandığını belirtti. 


 

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Son Güncelleme: 03.10.2021 11:17
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