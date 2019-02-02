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Sözleşmeli Profesyonel Askerlik….

BUGÜNE KADAR ALINAN TOPLAM 4 BİN277 PERSONELDEN BİN 139’U İSTİFA ETTİ, 101’İNE GÖREVDEN EL ÇEKTİRİLDİ, 277’Sİ SÖZLEŞMESİNİ YENİLEMEDİ

Sözleşmeli Profesyonel Askerlik….

BUGÜNE KADAR ALINAN TOPLAM 4 BİN277 PERSONELDEN BİN 139’U İSTİFA ETTİ, 101’İNE GÖREVDEN EL ÇEKTİRİLDİ, 277’Sİ SÖZLEŞMESİNİ YENİLEMEDİ

02 Şubat 2019 Cumartesi 11:15
Sözleşmeli Profesyonel Askerlik….

BUGÜNE KADAR ALINAN TOPLAM 4 BİN277 PERSONELDEN BİN 139’U İSTİFA ETTİ, 101’İNE GÖREVDEN EL ÇEKTİRİLDİ, 277’Sİ SÖZLEŞMESİNİ YENİLEMEDİ
Lefkoşa, 2 Şubat 19 (.): Rum Milli Muhafız Ordusu’nda (RMMO) askerlik süresinin 14 aya indirilmesinin ardından başlatılan profesyonel askerlik uygulaması ile RMMO’ya bugüne kadar sözleşme ile alınan toplam 4 bin 277 personelden bin 139’u istifa etti, 215’i sözleşmesini yenilemedi.
Fileleftheros “4 Profesyonelden 1’i Hakiyi Attı” başlıklı haberinde Rum Savunma Bakanlığı kaynaklı bilgilere dayanarak RMMO’daki, Sözleşmeli Profesyonel Askerlik (SYOP) uygulamasının mevcut durumuna dair bilgiler paylaştı.
Buna göre, uygulamada 2016’dan bu yana toplam 5 tur sözleşmeli profesyonel asker alımı gerçekleşti, toplam 4 bin 277 kişi (kadın ve erkek) ile sözleşme yapıldı. Bunlardan bin 139’u istifa etti, 101’ine disiplin ve diğer cezai suçlardan dolayı işten el çektirildi, 215’i de sözleşmesinin yenilenmesini istemedi.
Rum Savunma Bakanlığı, ayrılmalar ve/veya görevden el çektirmeler ile oluşan açığı kapatmak için her yıl yeni alımlar gerçekleştiriyor. Bu kapsamda ilan edilen yeni tur başvuru kabulü için tanınan süre dün gece yarısı doldu.
Sözleşmeli profesyonel askerlere A1 barem üzerinden maaş ödeniyor. Bu kişilerin yıllık brüt maaşı 14 bin 675 Euro (+13. Maaş), aylık ise bin 128 Euro.
(ŞA/HA)

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