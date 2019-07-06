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Sözde “maraş” Belediyesi Spehar İle Görüştü

SPEHAR’A, KAPALI MARAŞ’IN AÇILMASINA DAİR GELİŞMELER KONUSUNDA ANASTASİADİS’E VERİLEN MUHTIRANIN SURETİ VERİLDİ

Sözde “maraş” Belediyesi Spehar İle Görüştü

SPEHAR’A, KAPALI MARAŞ’IN AÇILMASINA DAİR GELİŞMELER KONUSUNDA ANASTASİADİS’E VERİLEN MUHTIRANIN SURETİ VERİLDİ

06 Temmuz 2019 Cumartesi 08:12
Sözde “maraş” Belediyesi Spehar İle Görüştü

SPEHAR’A, KAPALI MARAŞ’IN AÇILMASINA DAİR GELİŞMELER KONUSUNDA ANASTASİADİS’E VERİLEN MUHTIRANIN SURETİ VERİLDİ

Lefkoşa, 6 Temmuz 19 (.): Sözde “Maraş Belediye Başkanı” Aleksis Galanos ve “Belediye Meclisi” heyetinin, 28 Haziran’da Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e verdikleri Kapalı Maraş’ın açılmasına dair gelişmelerle ilgili muhtıranın suretini vermek üzere dün BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar ile görüştüğü haber verildi.

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Haravgi’nin, sözde “Belediye” tarafından yapılan yazılı açıklamaya dayandırdığı haberine göre Spehar, BM’nin Maraş ile ilgili kararlarına bağlılığını yinelediği, Kıbrıs Türk tarafından herhangi resmî bir bilgilendirme yapılmamış olmasına rağmen biriminin, konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip etmekte olduğunu söyledi.

Yazılı açıklamada Spehar’ın “BM’nin hedefi, Güvenlik Konseyi kararlarıyla kendisini bağlayan, Maraş’ın iadesi ve Kıbrıs sorununa kapsamlı çözüm bulunması için müzakerelerin yeniden başlamasıdır. BM kararlarının ruhundan ve tayin ettiği meşruiyetten hiçbir kayma kabul edilmeyecek çünkü BM’nin bu konuya büyük bir hassasiyeti vardır” dediği kaydedildi.

Gazete Spehar’ın heyete, herhangi bir gelişme olması halinde sözde Belediye ile temas içerisinde olacaklarını ve BM’nin konuyu yakından takip ettiğini söylediğini de ekledi.

(ŞA/GÜL)

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