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Sözde “maraş Belediyesi”nden Tatar’a Cevap

Lefkoşa, 16 Mayıs 20 (.): Başbakan Ersin Tatar’ın Kapalı Maraş ile ilgili açıklamasının ardından Sözde “Maraş Belediyesi”, BM’ye yaptığı çağrıda uluslararası topluma Maraş kökenlilerin haklarını korumasını istedi.

16 Mayıs 2020 Cumartesi 14:33
Sözde “maraş Belediyesi”nden Tatar’a Cevap
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Lefkoşa, 16 Mayıs 20 (.): Başbakan Ersin Tatar’ın Kapalı Maraş ile ilgili açıklamasının ardından Sözde “Maraş Belediyesi”, BM’ye yaptığı çağrıda uluslararası topluma Maraş kökenlilerin haklarını korumasını istedi.

Haravgi’nin haberine göre sözde “belediye” tarafından yapılan açıklamada “Bütün insanlığı yaralayan ölümcül bir salgının ortasında korsanlık oyununu oynamaya devam edilmesi gerçekten trajik. Maraş’la ilgili, BM’nin ve diğer uluslararası örgütlerin ilgili kararlarına uymayan faaliyetler gerilim yaratmayı ve Kıbrıs sorununu iki bölgeli iki toplumlu federasyon zemininden çıkarmayı hedefliyor” ifadelerine yer verildi.

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(Kapalı Maraş’ın KKTC idaresi altında iskâna açılmasını kast ederek) “Bu tür faaliyetlere bütün gücümüzle direneceğiz. Herkesi, özellikle Kıbrıs’ın taksim edilmesi planlamalarına karşı çıkan Kıbrıslı Türkleri bu mücadeleye destek olmaya çağırıyoruz” diyen sözde “belediye” BM Genel Sekreteri, Güvenlik Konseyi, AB ve bütün uluslararası toplumu Maraş kökenlilerin haklarını korumaya, “Türkiye’nin ve buradaki temsilcilerinin” Maraş’la ilgili faaliyetlerini engellemeye çağırdı.

(ŞA/FEZ)

 

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