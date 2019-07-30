Sözde “maraş Belediyesi” Maraş’taki Envanter Sayımıyla İlgili Spehar Ve Hristodulidis İle Görüşmek İstiyor

Lefkoşa, 30 Temmuz 19 : Sözde “Maraş Belediyesi”nin, Maraş’taki envanter sayımıyla ilgili BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ve Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile görüşmek istediği bildirildi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, belediyeden yapılan açıklamada, envanter sayımının “yasa dışı olduğu” iddia edilirken, sayım çalışmasının BM Güvenlik Konseyi’nin 550 ve 789 sayılı kararlarına aykırı olduğu öne sürüldü.

Habere göre açıklamada, Maraş’ın “yasal sakinlerine iade edilmesi” gerektiği ve liderler görüşmesi öncesinde envanter sayımı yapılacağıyla ilgili açıklama yapılmasına dair zamanlamanın “talihsiz olduğu” iddia edildi.

Gazete “İki Cepheden Vuruyor… Özersay Uluslararası Aktörlerden Rum Tarafına Doğal Gaz Konusunda Baskı Yapmasını İstedi” başlık ve spotuyla aktardığı bir diğer haberinde de, Türk tarafının enerji planlarında rolü ve söz hakkı olmasıyla ilgili temel talebinden ve Maraş konusundaki eylemlerinden “tek bir geri adım bile atmadığını” yazdı.



Gazete, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın Türk tezlerini ileri götürmeye devam ettiğini ve uluslararası aktörlerden doğalgaz konusunda Rum tarafına baskı yapmasını istediğini kaydetti, Özersay’ın dün yaptığı açıklamaları yansıttı.İlgili haber, Politis gazetesinde de “Doğal Gaz Kıbrıs Sorunundan Daha Acil” başlığıyla aktarıldı.(GE/HÖ)