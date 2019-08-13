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Sözde “maraş” Belediye Başkanlığı İçin 25 Ağustos’ta Seçime Gidiliyor

Lefkoşa, 13 Ağustos 19 : Sözde “Maraş” Belediye Başkanı Aleksis Galanos’un kısa zaman önce Güney Kıbrıs dışında tatilini yaptığı sırada aniden hayatını kaybetmesinin ardından, sözde “Maraş” belediyesi, yeni belediye başkanını seçmek için 25 Ağustos’ta seçime gidiyor.

Sözde “maraş” Belediye Başkanlığı İçin 25 Ağustos’ta Seçime Gidiliyor

Lefkoşa, 13 Ağustos 19 : Sözde “Maraş” Belediye Başkanı Aleksis Galanos’un kısa zaman önce Güney Kıbrıs dışında tatilini yaptığı sırada aniden hayatını kaybetmesinin ardından, sözde “Maraş” belediyesi, yeni belediye başkanını seçmek için 25 Ağustos’ta seçime gidiyor.

13 Ağustos 2019 Salı 09:26
Sözde “maraş” Belediye Başkanlığı İçin 25 Ağustos’ta Seçime Gidiliyor

Lefkoşa, 13 Ağustos 19 : Sözde “Maraş” Belediye Başkanı Aleksis Galanos’un kısa zaman önce Güney Kıbrıs dışında tatilini yaptığı sırada aniden hayatını kaybetmesinin ardından, sözde “Maraş” belediyesi, yeni belediye başkanını seçmek için 25 Ağustos’ta seçime gidiyor.
Politis gazetesi “31 bin 589 Maraş Kökenli Rum 25 Ağustos’ta Nerede Oy Kullanacak” başlıklı haberinde, seçimde Güney Kıbrıs’taki beş ilçede 44 seçim merkezi faaliyet göstereceğini yazdı.
Seçimin sabah 7’den akşam 6’ya kadar süreceğini ve öğlen 12.00-13.00 saatleri arasında seçime bir saatlik bir ara verileceğini yazan gazete, seçimde beş adayın yarışacağını belirtti.
Gazete adayların Dr. Simos İoannu (AKEL partisinden geliyor ve AKEL, DİKO ve Vatandaşlar İttifakı tarafından destekleniyor), iş insanı Nikos Karullas (DİSİ’den geliyor ve DİSİ tarafından destekleniyor), Mimar Andreas Lordos, ELAM milletvekili Linos Papayannis (ELAM parti adayı) ve Georgios Stavri olduğunu ekledi.

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Haravgi gazetesi ise “Maraş İçin Azaltılmış Seçim Merkezleri” başlıklı haberinde, partiler ve adayların sözde “Maraş” belediye başkanlığı için boykotla mücadele etmeleri gerekeceğini, çünkü yaz tatili ve azaltılmış seçim merkezlerinin, seçmenlerin bir kısmını seçimlerden uzak tutabileceğini yazdı.
Gazete 2016 yılında yapılan seçimde 74 seçim merkezi faaliyet göstermiş olmasına rağmen, bu yıl yapılacak olan seçimde 44 seçim merkezi faaliyet göstereceğini vurguladı.
Fileleftheros gazetesi ise habere “Boykot Herkesin Rakibi” başlığıyla yer verdi.
(İY/ŞEB)                        
 

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