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Sözde “maraş Belediye Başkanı” Aleksis Galanos Hayatını Kaybetti

Lefkoşa, 16 Temmuz 19 : Sözde “Maraş Belediye Başkanı” ve Rum Meclisi eski başkanlarından Aleksis Galanos’un, dün 79 yaşında eşiyle Kos adasında tatilde bulunduğu sırada fenalaşarak aniden hayatını kaybetmesi, bugünkü Rum gazetelerinde geniş yer buldu.

Sözde “maraş Belediye Başkanı” Aleksis Galanos Hayatını Kaybetti

Lefkoşa, 16 Temmuz 19 : Sözde “Maraş Belediye Başkanı” ve Rum Meclisi eski başkanlarından Aleksis Galanos’un, dün 79 yaşında eşiyle Kos adasında tatilde bulunduğu sırada fenalaşarak aniden hayatını kaybetmesi, bugünkü Rum gazetelerinde geniş yer buldu.

16 Temmuz 2019 Salı 09:27
Sözde “maraş Belediye Başkanı” Aleksis Galanos Hayatını Kaybetti

Lefkoşa, 16 Temmuz 19 : Sözde “Maraş Belediye Başkanı” ve Rum Meclisi eski başkanlarından Aleksis Galanos’un, dün 79 yaşında eşiyle Kos adasında tatilde bulunduğu sırada fenalaşarak aniden hayatını kaybetmesi, bugünkü Rum gazetelerinde geniş yer buldu.
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Galanos’un hayatını kaybetmesinden ötürü derin üzüntü duyduğunu belirttiğini yazan Fileleftheros gazetesi, Rum siyasi dünyasının da Galanos’un ani vefatı dolayısıyla yayımladıkları mesajlara yer verdi.
İlk önce Galanos’un naaşına otopsi yapılması gerektiğini, dolayısıyla naaşın Güney Kıbrıs’a getirilmesiyle ilgili olarak bugün bilgi verilmesinin beklendiğini belirten gazete, cenazeyle ilgili herhangi bir detaya ise yer vermedi.

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Gazete, habere “Maraş’tan Uzakta Hayatını Kaybetti- Siyasi Dünyada Derin Üzüntü” başlığıyla yer verirken, haber Politis’te “Maraş İçin İkinci Hayat Yok- (Maraş’a) Geri Dönmeden Önce Hayatını Kaybetti”, Haravgi’de “Aleksis Galanos Hayatını Kaybetti- Maraş’ın Hala Daha İşgal Altında Olması Acısıyla Gitti”, Alithia’da ise “Maraş Özlemiyle Hayatını Kaybetti” başlıklarıyla yer aldı.
(İY/ÖK)                             
 

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