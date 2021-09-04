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Sözde “omorfo Metropoliti” Neofitos’a tepki

Sözde “Omorfo Metropoliti” Neofitos’un “Meryem Ana’ya kendisine koronavirüs göndermesi için  yalvardığı” şeklindeki açıklama yapmasının büyük tepkilere neden olduğu belirtildi. 

04 Eylül 2021 Cumartesi 13:15
Sözde “omorfo Metropoliti” Neofitos’a tepki

Alithia gazetesi, Tamasu ve Orini Metropoliti İsaia, Rum Sağlık Bakanı Mihalis Hacıpantelas ve Rum Sağlık Bakanlığı Bilim Danışma Komitesi üyesi Dr. Petros Karayiannis’in birer açıklama yaparak sözde “Omorfo Metropoliti” Neofitos’u eleştirdiğini yazdı.
Habere göre, Rum Sağlık Bakanı Hacıpantelas, Neofitos’un sözlerinin zarara yol açtığını belirtti. 

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Dr. Karayiannis aşılama konusunda bilgilendirme için Sem Sinod Meclisi’ne gittiği zaman ortak açıklamaya karşı çıkan kişinin Neofitos olduğunu söyledi. 
Tamasu ve Orini Metropoliti İsaia da açıklamasında bir kimsenin, hastalık ve acı olduğu zaman bilimin gerekli olmadığını düşünmesini Hıristiyan karşıtlığı olarak addettiğini belirtti. 


 

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Son Güncelleme: 04.09.2021 14:49
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