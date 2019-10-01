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Sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” bağımsızlık günü..

Güney Kıbrıs’ta sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” bağımsızlık günü olarak kutlanan 1 Ekim dolayısıyla siyasi partiler açıklama yaptı.

Sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” bağımsızlık günü..

Güney Kıbrıs’ta sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” bağımsızlık günü olarak kutlanan 1 Ekim dolayısıyla siyasi partiler açıklama yaptı.

01 Ekim 2019 Salı 08:12
Sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” bağımsızlık günü..

Rum siyasi partiler, sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” bağımsızlığının 59’uncu yılı nedeniyle yaptıkları açıklamalarda Kıbrıs sorununa ilişkin görüşlerini yinelediler.
Alithia gazetesine göre DİSİ yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorununa BM kararların, AB ilke ve değerleri temelinde, iki kesimli iki toplumlu federal bir çözüm içerisinde ülkeyi pratikte yeniden birleştirecek işlevsel bir çözümün bulunması gerekliliğinden söz etti. 
“Türk işgalinin” sona ermesini ve ülkenin gerçek ve tam bağımsızlık koşullarının kazanmasını talep ettiklerini ifade eden DİSİ, bu hedeften sapılmaması gerektiğine de vurgu yaptı.
AKEL Merkez Komitesi, gün dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Türk işgalinin” sona ermesi ve Kıbrıs sorununda, bütünlüklü bir çözümün sağlanmasıyla ülkenin yeniden birleşmesinin “Kıbrıs Cumhuriyeti” ve halkı için kalkan oluşturacağını ifade etti. 
AKEL, “işgali, bölünmeyi, kolonizasyonu” sonlandıracak, garantileri ve müdahale haklarını kaldıracak, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” iki kesimli iki toplumlu federasyona dönüştürecek bir çözümden de söz etti. 
DİKO, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” bağımsızlığını kutlarken, “Kıbrıs Cumhuriyeti’ni” ortadan kaldıracak bir çözümü, ne konfederasyonu ne iki devlet şeklinde isimlendirilen, ne de uluslararası hukuk ve Avrupa hukukunda indirimlere neden olacak çözümü kabul etmelerinin söz konusu olmadığını belirtti. 
KS EDEK Başkanı Marinos Sizopulos, “kahramanların kanıyla ve kurban olmasıyla kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, politikacıların imzasıyla dağılmasına izin vermeyeceklerini” ifade etti. 

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Sizopulos, “işgal kuvvetlerinin ve rejiminin, kışkırtıcı faaliyetleri, saldırgan politikasının sonucu olarak Kıbrıs helenizmi için görülen tehlikeler ve asimetrik tehditlerin var olduğu bir dönemde, ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurulması ve ülkenin bağımsızlığı için mücadele edenlerin önünde saygıyla eğilmenin, bu kişilerin mücadelelerinin yeniden canlandırılmasını teşkil ettiğini” savundu. 
Vatandaşlar İttifakı açıklamasında, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” kendileri için büyük bir kazanım olduğunu ifade etti. 
Vatandaşlar İttifakı olarak “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin”, savunulması ve güçlendirilmesinin, kendileri için tarihi bir sorumluluk ve borç olduğunu da belirtti. 
Rum Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği ise açıklamasında, demokrasi, bağımsızlık, adalet değerlerine bağlı kalmalarının ve de Ada’daki tek tanınan uluslararası devlet oluşumu olarak “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” bağımsızlığını savunmalarının bir borç olduğunu ifade etti. 
Rum Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği, Kıbrıs sorununun çözümünün, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” devamını garanti altına alması gerektiğinden de söz etti.
Haravgi gazetesine göre DİPA yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin yeniden başlamasının, ümit penceresinin hâlâ açık tutulması için tek yol olduğuna vurgu yaptı.

 

Son Güncelleme: 01.10.2019 11:59
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Cumhuriyeti 1 EkimKıbrıs Cumhuriyeti Bağımsızlık Günü
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