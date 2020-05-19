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Soyguncular takside yakalandı

Güney Lefkoşa’ya bağlı Ay.Demet’te dün para transfer aracını soyan  kişilerin, daha sonra bindikleri takside yakalandığı belirtildi. 

19 Mayıs 2020 Salı 10:59
Soyguncular takside yakalandı
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Politis gazetesi ve diğer gazeteler, Ay.Demet’teki “Zorba” isimli fırının önünde bulunan para transfer aracına baltayla saldıran ve tahsisatları alıp kaçan 3 soyguncudan 2’sinin , dün, polis tarafından Baf yolunda gitmekte olan bir taksinin içerisinde tespit edilerek tutuklandığını  yazdılar. 
Soyguncuların, araç içerisinde bulunan 52 bin Euro’yu almayı başardığını yazan gazete soyguncuların, bölgede park halinde olan araca binerek kaçtığını daha sonra ise Rum Çevik Kuvvet’in devriyesi neticesinde Baf’a yakın bir noktada taksi içerisinde tespit edildiğini, soyguncuların taksiden inerek kaçmaya çalıştığını belirtti.
Habere göre polis, soygunculardan 2’sini yakalarken üçüncü kişinin de bulunması için geniş çapta arama başlattı.

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Polis çalınan paraları taksinin içerisinde tespit etti.

 

Son Güncelleme: 19.05.2020 11:21
Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs Para Transfer Aracı Soygunu
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