Sotirulla Haralambus Peo’nun yeni Genel Sekreteri oldu

Fileleftheros ve diğer gazetelerde yer alan haberlere göre, Haralambus’un dün gerçekleştirilen seçim sonucunda 23 yıl boyunca PEO Genel Sekreterliği görevini yürüten Pambos Kiritsis’in yerine seçildiği ve dün yapılan seçimde 125 kişiden oluşan PEO Genel Kurulunun yeni üyelerinin seçiminin de yapıldığını ekledi.

