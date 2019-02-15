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Sondaj Son Aşamasında

AKEL DOĞAL GAZ GELİRLERİNİN TAMAMININ FONA AKTARIMI İÇİN ÖNERİ SUNDU

Sondaj Son Aşamasında

AKEL DOĞAL GAZ GELİRLERİNİN TAMAMININ FONA AKTARIMI İÇİN ÖNERİ SUNDU

15 Şubat 2019 Cuma 08:48
Sondaj Son Aşamasında
AKEL DOĞAL GAZ GELİRLERİNİN TAMAMININ FONA AKTARIMI İÇİN ÖNERİ SUNDU

Lefkoşa, 15 Şubat 19 : Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) bulunan 10’uncu parseldeki “Galfkos-1” yatağında sürdürülen sondajda son aşamaya girildi.
Fileleftheros ve diğer gazeteler, “Stena Icemax” sondaj gemisi tarafından 10’uncu parselde bulunan “Galfkos-1” yatağında yapılan sondajda, doğal gaz miktarının ölçülmesi ve yatağın mühürlenmesi şeklindeki aşamasına girildiğini yazdılar.
Gazete, “Stena Icemax” platformunun, gerek nihai derinlik gerekse yapı, boyut, nitelik, basınçlar ve benzeri diğer veriler için sondajı uzatmasının bulgular açısından çok iyimser mesajlar gönderdiği iddiasında bulunurken, elde edilen verilerin dün başlayan süreçte doğrulanması gerektiğinin de altını çizdi.
Sondaj için yeni bir uzatma yapılmaması durumunda platformun önümüzdeki günlerde yataktan ayrılmasının beklendiğini ifade eden gazete, araştırmalar sonucunda büyük doğal gaz kaynağı bulunduğuna ilişkin yayılan haberlerin ardından Rum Enerji Bakanlığı’nın bir açıklama yaptığını ve “sondajın henüz devam ettiği ve kesin sonuçların henüz mevcut olmadığını” duyurduğunu da aktardı.
AKEL’DEN ÖNERİ
Öte yandan Politis gazetesi, “Glafkos-1” yatağındaki sondajın sonuçlarına ilişkin haberini “Glafkos İçin Bekleyin – Enerji Bakanlığı Devasa Büyüklükteki Miktar Hakkındaki Söylentilere Müdahale Etti” başlığı altında verirken, Rum Meclisi’nde bugün gündeme gelecek olan “Doğal Gaz Fonu” yasasına da haberinde yer verdi.
Söz konusu fona ilişkin yasa tasarısının Rum Meclisi’nin bugünkü oturumunda görüşülüp görüşülmeyeceğinin bugün netleşeceğini vurgulayan gazete, AKEL’in ise, doğal gazdan elde edilecek gelirlerin Kıbrıs sorununun çözümüne kadar fona aktarılması yönünde yasa düzenlemesi önereceğini iddia etti.
Gazeteler, gelişmelerin bugünkü oturumda netlik kazanacağını da vurguladılar.
(SB/HA)
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