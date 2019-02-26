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Sondaj Destek Ünitesinin İzni İptal Edildi, Başkanlık Sarayı Alarmda

Lefkoşa, 26 Şubat 19 : Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisinde yapılan sondaj çalışmalarının, Rum İdari Mahkemesi’nin, sondaj çalışmalarına destek ünitesi olarak hizmet veren “Halliburton” fabrikasının çalışma iznini iptal etmesinin akabinde tehlikeye girdiği bildirildi.

Sondaj Destek Ünitesinin İzni İptal Edildi, Başkanlık Sarayı Alarmda

Lefkoşa, 26 Şubat 19 : Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisinde yapılan sondaj çalışmalarının, Rum İdari Mahkemesi’nin, sondaj çalışmalarına destek ünitesi olarak hizmet veren “Halliburton” fabrikasının çalışma iznini iptal etmesinin akabinde tehlikeye girdiği bildirildi.

26 Şubat 2019 Salı 10:07
Sondaj Destek Ünitesinin İzni İptal Edildi, Başkanlık Sarayı Alarmda

Lefkoşa, 26 Şubat 19 : Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisinde yapılan sondaj çalışmalarının, Rum İdari Mahkemesi’nin, sondaj çalışmalarına destek ünitesi olarak hizmet veren “Halliburton” fabrikasının çalışma iznini iptal etmesinin akabinde tehlikeye girdiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi “Gazda Blok Tehlikesi… Sondajları Destekleyen Ünitenin İzni İptal Edildi-Başkanlık Alarmda” başlık ve spotuyla manşetten aktardığı haberinde, fabrikanın çalışma izninin Rum Bakanlar Kurulu tarafından 10 Eylül 2014’te verildiğini ve bir süre sonra, fabrikaya ek olarak, içerisinde bazı kimyasal maddelerin muhafaza edileceği bir depo inşa edildiğini yazdı.

Deponun, çalışma izninin verilmesinde öngörülen maddelere aykırı olduğunu, bu nedenle de İdari Mahkeme tarafından fabrikanın çalışma izninin iptal edildiğini kaydeden gazete, bu durumun sondaj çalışmalarını tehlikeye soktuğunu ve Rum Başkanlık Sarayı’nda, geçen Perşembe acil toplantı yapılarak, soruna çözüm arandığını belirtti.

Gazete, İdari Mahkeme’nin kararında, Rum Bakanlar Kurulu’nun depoyla ilgili ikna edici bir açıklama yapamamış olmasından bahsedildiğini ve deponun inşa edilmesiyle ilgili yetersiz araştırma yapılıp, planın görmezden gelindiğinin vurgulandığını yazdı.

Haberde, yetkili makamların, söz konusu deponun kimyasal endüstri olmadığını açıkladığı kaydedilirken, Rum Başkanlık Sarayı’nda yapılan toplantıda, sondaj programında sıkıntı yaşanmasını önleyecek alternatif çözümler üzerinde çalışıldığı belirtildi.

(GE/ÖK)

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