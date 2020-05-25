Solea'yı önce sıcak sonra dolu vurdu

Haravgi gazetesi, bölgedeki çiftçilerin, birkaç gün önce gelen sıcak hava dalgası ve hemen ardından yaşanan yoğun dolu yağışı nedeniyle büyük zarar ettiğini yazdı.

Haberde, sıcak hava ve ardından gelen dolu yağışının meyve ağaçlarına, sebzelere ve üzüm bağlarına zarar verdiği belirtildi.

