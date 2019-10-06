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“Sol ve Kıbrıs Sorunu” konferansı gerçekleşti

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun da konuşma yaptığı “Sol ve Kıbrıs Sorunu” 4’üncü yıllık konferansının dün gerçekleşti..

“Sol ve Kıbrıs Sorunu” konferansı gerçekleşti

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun da konuşma yaptığı “Sol ve Kıbrıs Sorunu” 4’üncü yıllık konferansının dün gerçekleşti..

06 Ekim 2019 Pazar 11:19
“Sol ve Kıbrıs Sorunu” konferansı gerçekleşti

“Sol ve Kıbrıs Sorunu” 4’üncü yıllık konferansının dün gerçekleştiği, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun konferansta yaptığı konuşmada Kıbrıs sorununa değindiği bildirildi.
Haravgi gazetesi, “Sol ve Kıbrıs Sorunu” yıllık dördüncü olağan konferansının dün gerçekleştirildiğini belirterek AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun konferanstaki konuşmasına geniş şekilde yer verdi.
Kiprianu konuşmasında özetle, Türkiye’nin sözde “kışkırtmalarıyla” mücadele edilebilmesi için bütünlüklü bir stratejiye gereksinim olduğunu belirterek, bir ayağı müzakerelerin yeniden başlamasını, ikinci ayağı ise Kıbrıslı Türkler ile Türkiye’nin enerji konularındaki endişelerini gidermeyi sağlayacak bir strateji uygulanması gerektiğini ifade etti.

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Referans şartlarının bir an önce oluşturulması gerektiğini de belirten Kiprianu, müzakerelerin BM Genel Sekreterinin Eylül 2017 tarihli raporunda ortaya koyduğu talepler temelinde yeniden başlayabileceğini savundu.

 

Son Güncelleme: 06.10.2019 15:36
Anahtar Kelimeler:
Sol Ve Kıbrıs Sorunu Konferansı
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