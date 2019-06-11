Slovakya Dışişleri Ve Avrupa Bakanı Bakanı Lajcak, Dün Hristodulidis’le Bir Araya Geldi

“TEK SEÇENEK BİRLEŞMİŞ KIBRIS”

Lefkoşa, 11 Haziran 19 : Slovakya Dışişleri ve Avrupa Konuları Bakanı Miroslav Lajcak “Kıbrıs’taki mevcut durumun devam edemeyeceğini, tek seçeneğin birleşmiş ve egemen bir Kıbrıs olduğunu, aynı zamanda Slovakya’nın diyalogda nesnel bir arabulucu ve barışı desteklemek için UNFICYP içerisindeki varlığıyla, buna yardımcı olmayı sürdüreceğini” söyledi.

Alithia ve Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, dün Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirdiği temasları çerçevesinde, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’le görüşmesinin ardından açıklama yapan Lajcak, uluslararası toplumun, BM Güvenlik Konseyi’nin önerileri ve BM kararları çerçevesinin dışında bir çözüme izin vermemesi gerektiğini de ifade etti.

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ise açıklamasında, Lajcak’ı Kıbrıs sorunuyla ilgili son gelişmeler hakkında teferruatlı bir şekilde bilgilendirdiğini söyleyerek, işlevsel ve etkili bir AB üye ülkesi olarak kalabilmesi için, Kıbrıs’ı yeniden birleştirecek olan iki kesimli iki toplumlu bir federasyon temelindeki bir çözüme ulaşılması hedefiyle, müzakerelerin bir an önce başlamasına dair taahhütlerini kendisiyle paylaştığını iletti.

Gazete Hristodulidis’in, Türkiye’nin, Rum tarafının tek yanlı olarak ilan edilen “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisindeki ileri sürülen “yasadışı faaliyetleri” konusunda Lajcak’ı bilgilendirdiğini ve kendisiyle “yeni bilgileri” paylaştığını da öne sürdü.

Hristodulidis, Lajcak’ın kendisine, Slovakya’nın tezinin Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini’nin konuyla ilgili teziyle tam anlamıyla aynı hizada olduğunu ve bu açıklamanın, AB’nin siyasi güvenliği ve dış politikasıyla ilgili olarak tüm üye devletlerle ilgili çerçeveyi oluşturduğu güvencesini verdiğini de savundu.

Hristodulidis’in Lajcak’a, Rum Hükümetinin Slovakya’ya, UNFICYP’e son 18 yıllık katılımından ötürü teşekkürlerini ilettiği de belirtildi.

Hristodulidis ayrıca “Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin özlü müzakerelerin gerçekleştirilebileceği bir ortamın ileriye götürülmesi için, Türk askeri işgali ve bölünme sürdükçe, ortaklarının adada barışın ve istikrarın muhafaza edilmesine katkısının hayati önem taşıdığı” iddiasında da bulundu.

Hristodulidis ile Lajcak’ın, ortak ilgi konularına dair fikir alışverişinde de bulundukları, ayrıca Slovakya’nın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü (AGİT) başkanlığındaki önceliklerini ele aldıkları da ifade edildi.

Lajcak’ın Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile bir araya geldiği, ayrıca siyasi parti temsilcileri ve başkanlarının yer aldığı ve Slovakya Büyükelçiliği himayesinde Ledra Palace otelinde gerçekleşen etkinliğe de katıldığı ifade edildi.

Lajcak “Kıbrıslılar bunun gerekli olduğunu düşündüğü sürece, Slovakya’nın Kıbrıslı Türk ve Rum partiler arasındaki iki toplumlu görüşmeleri desteklemeyi sürdüreceğini” sözlerine ekledi.



Haravgi ise, “Birleşme İçin İki Kesimli İki Toplumlu Federasyon Çözümü- Slovakya Dışişleri Bakanından Açık Destek” başlıklı haberinde, Lajcak’ın açıklamasında “Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz’de büyük stratejik ve jeopolitik öneme sahip bir ülke olduğunu, aynı zamanda bölgesel güvenlik ve istikrarı ile ekonomik refahın, Arap ülkeleriyle olan üçlü anlaşmalarla güçlendiğini söylediğini” iletti.Lajcak, Kıbrıs sorununa çözüm bulunmasıyla ilgili olarak ise, Slovakya’nın, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’la ilgili geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un iki lider ve garantörlerle gerçekleştirdiği görüşmelerin, müzakerelerin yeniden başlaması için koşul teşkil eden referans şartlarında bir fikir birliğine varılması için, devam etmesi gerektiğine inandığını da sözlerine ekledi.LAJCAK FİLELEFTHEROS GAZETESİNE DE KONUŞTULajcak, Fileleftheros gazetesine verdiği özel demeçte ise “Kıbrıs’taki durumun kalıcılaşması tehlikesinin, uluslararası hukuk dışında çözümler aranmasına yol açmaması gerektiğini” söyledi.Gazete “Uluslararası Hukuk Haricinde Çözümlere Hayır” başlıklı haberinde, Lajcak’ın gazeteye demecinde “uluslararası meşruiyetin ötesindeki çözümlere yönelinmemesi gerektiği” mesajı gönderdiğini iletti.Lajcak’ın gazeteye demecinde, Kıbrıs sorunu, Slovakya’nın Kıbrıslı Türk-Rum siyasi partilerin diyaloğundaki rolü ve Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinden söz ettiği de belirtildi.Anlaşmazlıkların diplomasi ve diyalog yoluyla barışçıl çözümünün, kalıcı bir çözüme varılması için tek yol olduğunu düşündüklerini ifade eden Lajcak, iki toplum lideri de dâhil olmak üzere, Kıbrıs sorunundaki tüm oyuncuların hem fikir olacağı, BM Genel Sekreteri’nin önerileri ve kararlarına dayanan bir çözüm modelinden söz etti.“Bölünmüş bir Kıbrıs’ın, kabul edilemez, tek taraflı bir faaliyetin ürünü, aynı zamanda bir çatışma ve askerin faaliyetin sonucu olduğu” iddiasında da bulunan Lajcak, “kendilerinin, uluslararası toplum olarak, bunu kabul edemeyeceklerini” öne sürdü.“Tehlikeli bir meselenin kalıcılaşması tehlikesiyle karşı karşıya olduklarını ve bunun sonucunda Kıbrıs halkı için büyük problemler ortaya çıkacağını” da ileri süren Lajcak, “bugün, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin sürecin çıkmaza ulaştığı ve müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin ümitlerin de tükendiği izlenimine sahip oldukları bir zamanda, uluslararası hukuk ötesinde çözümlere yönelinmemesi gerektiğini” yineledi.“Kıbrıs ve geniş bölge için, ileriye doğru tarihi bir adım atılması için hala umut var olduğunu” savunan Lajcak, Slovakya’nın ise bu hususta kendi rolünü oynamayı sürdürmeye hazır olduğunu sözlerine ekledi.(İY/HÖ)