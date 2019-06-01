Slovakya Dışişleri Bakanı Kıbrıslı Türk Ve Rum Siyasi Partilerin Görüşmelerinin 30’uncu Yıl Dönümü İçin Güney Kıbrıs’a Gidiyor

Lefkoşa, 1 Haziran 19 : Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak’ın, Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi partilerin Ledra Palace’ta yaptıkları görüşmelerin 30’uncu yılı nedeniyle Güney Kıbrıs’ı ziyaret edeceği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, 9 Haziran’da gelmesi beklenen Lajcak’ın, temasları çerçevesinde BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ve Meclis Başkanı Dimitris Şilluris ile görüşeceğini; ayrıca Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi partilerin Ledra Palace’ta yapacakları toplantıya katılacağını yazdı.

Lajcak’ın, BM Barış Gücü’nde (UNFICYP) görev yapan Slovak askerlerin ara bölgedeki sergisini gezeceğini belirten gazete, 11 Haziran’da Chateau Status Restoranında düzenlenecek olan “Kıbrıslı Türk ve Rum Siyasi Partilerin Kıbrıs’ta Barışa Hizmette 30 Yıllık Diyalogu” konulu konferansta ana konuşmacı olarak yer alacağını kaydetti.

Gazete, konferansın diğer ana konuşmacılarının ise Spehar ve Avrupa Komisyonu’nun Kıbrıs’taki Temsilcisi İerotheos Papadopulos olduğunu belirterek, konferansta, Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi partilerin yaptığı görüşmelerin müzakerelerdeki ilerlemeye yansıması ve Güven Yaratıcı Önlemler’in önemi gibi konuların irdeleneceğini yazdı.



Habere göre, konferansa katılacak olanlar arasında İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Rum Dışişleri Eski Bakanı Nikos Rolandis, Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis, Kıbrıslı Türk eski Müzakereci Özdil Nami, müzakere grubu eski üyesi Tumazos Çelepis, Kayıp Şahıslar Komitesi Paul Henry Arni, Leonidas Pandelidis, Gülden Plümer Küçük ve bazı diğer yetkililer de bulunuyor.Konferansın koordinatörlüğünü ise, Avrupa Parlamentosu milletvekilliğine seçilen Niyazi Kızılyürek yapacak.(GE/HÖ)