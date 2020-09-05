Siyasi Sığınma Talepleriyle İlgili Temyiz Başvuru Süresi Kısaltıldı

Lefkoşa, 5 Eylül 20 : Güney Kıbrıs’ta siyasi sığınmayla ilgili bir talebin reddedilmesi durumunda, temyiz başvurusu yapılması için azami 75 gün olan sürenin 30 güne düşürüldüğü bildirildi.
(GE/FEZ)
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Lefkoşa, 5 Eylül 20 : Güney Kıbrıs’ta siyasi sığınmayla ilgili bir talebin reddedilmesi durumunda, temyiz başvurusu yapılması için azami 75 gün olan sürenin 30 güne düşürüldüğü bildirildi.
Lefkoşa, 5 Eylül 20 : Güney Kıbrıs’ta siyasi sığınmayla ilgili bir talebin reddedilmesi durumunda, temyiz başvurusu yapılması için azami 75 gün olan sürenin 30 güne düşürüldüğü bildirildi.
(GE/FEZ)
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