Siyasi Sığınma Talepleriyle İlgili Temyiz Başvuru Süresi Kısaltıldı

Lefkoşa, 5 Eylül 20 : Güney Kıbrıs’ta siyasi sığınmayla ilgili bir talebin reddedilmesi durumunda, temyiz başvurusu yapılması için azami 75 gün olan sürenin 30 güne düşürüldüğü bildirildi.

Politis gazetesi, Rum Meclisi’nin mülteciler ve siyasi sığınmacılar konusuna eğildiğini ve ilk etapta, siyasi sığınma temyiz başvurusu süresini kısalttığını kaydederek, konuyla ilgili iki yasa tasarısını daha ilerleyen günlerde oylayacağını yazdı.

(GE/FEZ)

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