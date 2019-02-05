Siyasi Partiler Arasında Hidrokarbon Fonu Konusunda Anlaşmazlık





Lefkoşa, 5 Şubat 19 (.): Güney Kıbrıs’ta, Rum siyasi partileri arasında, hidrokarbon fonunun kurulması ve çalışmasıyla ilgili yasa tasarısının içeriği, aynı zamanda Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin çabalar gelişme halindeyken, meselenin tartışılması için yeniden gündeme gelmesine dair zamanlama konusunda fikir ayrılıkları ve endişeler bulunduğu belirtildi.Bunun, dünkü Rum Meclisi Maliye Komitesi toplantısı sırasında ortaya çıktığını yazan Haravgi gazetesi, yasa tasarısının 15 Şubat’ta oylanması için Meclis Genel Kurulu’na sevk edilmesinin programlandığını anımsattı.Fakat bu hedefin başarılmasının oldukça imkânsız olduğunu kaydeden gazete, çünkü Maliye Bakanlığı’nın 11 Şubat’a kadar yeni bir metin sunma niyeti bulunduğuna, öte yandan partilerin 50’den fazla değişiklik önerisinin de ele alınmayı beklediğine dikkati çekti.Rum siyasi partilerin, dün gerçekleştirilen Meclis Maliye Komitesi toplantısının ardından yaptıkları açıklamalarda “Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin çabalarda ekstra problemler ortaya çıkmaması veya daha da kötüsü yasa tasarısının, muhtemelen yeni problemler yaratmak için fırsat kollayan Türkiye tarafından istismar edilmemesi için, dikkatli hareketlerde bulunulmasını istediklerine” vurgu yapıldı.Konunun 11 Şubat’ta yeniden ele alınacağı ve bu toplantıda, yasa tasarısının oylanması için ne zaman Meclis Genel Kurulu’na sevk edileceğine dair nihai kararların alınmasının beklendiği de ifade edildi.Fileleftheros gazetesi ise “Yeni Bir Şey Yok” başlıklı haberinde, hidrokarbon fonu oluşturulmasına ilişkin yasa tasarıları ve tüzükleri üzerindeki iki buçuk yıllık görüşmelerin ardından, Rum tarafındaki muhalefetin fonla ilgili meseleler konusunda ciddi endişelerinin sürdüğünü yazdı.Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in çağrısının ardından, yasaların, 15 Şubat’ta Meclis Genel Kurulu’na sevk edilmeleri amacıyla dün yeniden Maliye Komitesi önüne konulduğunu yazan gazete, hükümet temsilcilerine dünkü toplantı sırasında milletvekilleri tarafından fonla ilgili birçok soru yöneltildiğini belirtti.Rum Maliye Bakanlığı’nın, görüşlerini aylardan bu yana ortaya koymuş olmasına rağmen, önümüzdeki Pazartesi partilerin fikirlerine yeniden yanıt vermesinin beklendiğini kaydeden gazete, Maliye Bakanlığı üst düzey çalışanlarından Panayotis Tilluros’un, yasa tasarısının, daha fazla değişiklik yapılmadan olduğu gibi kaldığını söylediğini iletti.Politis gazetesi ise “Son Düzlük- Hidrokarbon Fonu Yasa Tasarısı Sonuçlandırılıyor” başlıklı haberinde, yatırım fonu oluşturulmasına ilişkin yasa tasarısına bir dizi değişiklik önerisi gelmesinin ardından, tasarının 15 Şubat’ta yapılacak Meclis Genel Kurulu toplantısında onaya gideceğini yazdı.Haberde, Rum siyasi parti başkanlarının Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis başkanlığında geçtiğimiz günlerde yaptıkları toplantıda, hidrokarbon fonu yasa tasarısının onaylanması sürecinin hızlandırılmasına karar verdikleri anımsatıldı.Alithia ise “Son Dokunuşlar, Sonra da Oylama” başlıklı haberinde, AKEL’in diğer partilerin aksine, hükümetin neden alelacele yasa tasarısının oylanmasını istediğini anlamadığını yazdı.Gazete, Maliye Komitesi’nin önümüzdeki Pazartesine kadar, Maliye Bakanlığı’nın milletvekillerinin değişiklik önerileri ve düşüncelerine ilişkin yanıtlarını bekleyeceğini ekledi.(İY/GÜL)