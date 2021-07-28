banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Aşı ile eğitim arasındaki 5 benzerliği bulunuz
Aşı ile eğitim arasındaki 5...
Cennet de cehennem de elimizde…
Cennet de cehennem de elimizde…
Denktaş-Ataoğlu kavgası şimdi başladı!
Denktaş-Ataoğlu kavgası şimdi başladı!
134'ü yerel 157 pozitif vaka
134'ü yerel 157 pozitif vaka
banner376

Siyasi Partiler Türkiye’ye Karşı “önlem alınmasını” istiyor

Güney Kıbrıs'taki siyasi partiler, Maraş açılımı nedeniyle Türkiye aleyhine önlem alınmasını talep ettikleri bildiriler yayımladı.

28 Temmuz 2021 Çarşamba 11:15
Siyasi Partiler Türkiye’ye Karşı “önlem alınmasını” istiyor

Fileleftheros’a göre EDEK “AB, üye devletlere desteği çerçevesinde, Türkiye’nin Maraş’taki faaliyetlerini engellemek için mümkün olan en kısa sürede siyasi ve ekonomik nitelikli önlemleri incelemelidir” dedi.

AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in açıklamasının büyük bölümü “doğru istikamette olmasına rağmen yine ilan düzeyinde kaldığına” işaret eden EDEK, Türkiye’nin ve KKTC’nin faaliyetleri açısından “caydırıcı unsur olarak işlemediği” görüşünü ortaya koydu.

“Türk tarafı kimseyi dinlemiyor, aksine kapalı Maraş’ta 500 metrelik bölümü daha açtı” diyen ELAM, Rum yönetiminin derhal Avrupa’ya başvurarak “Türkiye’ye karşı özlü yaptırım ve Kıbrıslı Türklere destek için verdiği ödeneklerin kesilmesini” talep etmesi gerektiği iddiasında bulundu.

banner341
Gazete, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun ise Kıbrıs sorununda baş döndürücü ancak öngörülebilir gelişmeler olduğu görüşünü ortaya koyarak Rum yönetimine ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e sert eleştirilerde bulunduğunu yazdı.

Habere göre dün Alpha TV’ye konuk olan Stefanu, “İki bölgeli iki toplumlu federasyon çözümü müzakerelerinin yeniden başlamasında ısrar edilmeli. Aksi görüşü olanlar, ertesi gün ne olacağına dair karşı önerilerini açıklasın. Çoğu parti Maraş’taki emrivakilere tepki olarak geçitlerin kapatılması fikrini, Başkan Anastasiadis de bu soruyu, düşünce malzemesi olarak ortaya koydu” dedi.

Maraş’taki mülkler konusuna değinirken, AKEL’in “mülkiyet hakkı bireyseldir, kimseden alınamaz” değişmez tezine sahip olduğunu kaydeden Stefanu, Taşınmaz Mal Komisyonu’na (TMK) başvuruların “sorunu çözemeyeceğini” öne sürerek “Çünkü Türkiye taksimci projelerini ileri götürmek için (TMK’ya başvuruları) araç haline getirmeye çalışıyor” dedi. Stefanu “İnsanlarla konuşmalıyız. Onları ‘vatanseverler’ ve ‘hainler’ olarak ayırmamalıyız, onlara Kıbrıs sorununun çözümü yönünde inisiyatifler alındığını hissettirmeliyiz” diye ekledi.

Gazeteye göre Girne kökenli Rumların örgütlü olduğu “Özgür Girne” isimli derneğin de, egemen eşit iki devlet doktrinini “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik hakları hilafına ayrılıkçı faaliyetler” sözüyle niteledi. Rum yönetimine ve siyasi partilere de iki bölgeli iki toplumlu federasyon çözümüyle ilgili her türlü görüşmeye/tartışmaya son verme çağrısında bulundu.

banner360
Son Güncelleme: 28.07.2021 12:12
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Borrell'den Türkiye'ye uyarı!
Borrell'den Türkiye'ye uyarı!
Anastasiadis, Mitsotakis ile görüştü
Anastasiadis, Mitsotakis ile görüştü
Güney Kıbrıs'ta 791 vaka, 6 can kaybı...
Güney Kıbrıs'ta 791 vaka, 6 can kaybı...
AKEL ve EDEK: "Anastasiadis'in anlattıkları Rum tarafının güvenilirliğini sarstı"
AKEL ve EDEK: "Anastasiadis'in anlattıkları Rum tarafının güvenilirliğini sarstı"
Güney Kıbrıs’ta 851 yeni vaka daha
Güney Kıbrıs’ta 851 yeni vaka daha
Akel ve Edek’ten Anastasiadis’in dünkü röportajına tepkiler
Akel ve Edek’ten Anastasiadis’in dünkü röportajına tepkiler
Güney Kıbrıs’ta tedavi görenlerin büyük bölümü aşısız!
Güney Kıbrıs’ta tedavi görenlerin büyük bölümü aşısız!
Anastasiadis artık başkanlık için aday olmayacak
Anastasiadis artık başkanlık için aday olmayacak
Anastasiadis pasaportları geri alma konusunda kararlı!
Anastasiadis pasaportları geri alma konusunda kararlı!
Rumlar Maraş konusunda dertli..
Rumlar Maraş konusunda dertli..

banner398

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim