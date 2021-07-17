“Sivil Savunma sirenleri yine çalmadı”

Fileleftheros’a göre, 15 Temmuz 1974 darbesi yıldönümü ve saatinde Güney Kıbrıs genelindeki toplam 153 sirenden 149’una çalma talimatı verildi ancak bunların 16’sı emri yerine getirmedi.

Rum Sivil Savunma Teşkilâtı yetkilisi Fileleftheros’a “153 sirenden 4’ü zaten teknik sorunlar nedeniyle devre dışı. Darbenin yıldönümünde çalma talimatı verildiğinde 16’sının daha çalışmadığı belirlendi. Sirenlerin en azından 20 Temmuz’a kadar hizmete hazır olması için çalışma yapılıyor” dedi.

Haberin devamında, Güney’de mevcut toplam siren sayısı 176 olarak verildi, bunların bazılarının iç mekanlarda ve bodrum veya diğer alanlarda kurulu olduğu kaydedildi. 15 Temmuz’da 16 sirenin çalışmaması yanında, mevcut sirenlerin olası bir tehlike anında Güney Kıbrıs genelini uyarmak için yeterli olmadığı da ortaya çıktı.