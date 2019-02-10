“sinirlioğlu Siyasi Eşitlik Ve Takvim Konusunda Bm’yi İkna Etti”

AKEL ANASTASİADİS’İ BM PROSEDÜRÜNÜ RAYINDAN ÇIKARMAYA ÇALIŞMAKLA SUÇLADI



Lefkoşa, 10 Şubat 19 (.): Fileleftheros, TC Dışişleri Bakanlığı’nın, Güvenlik Konseyi’nde şekillenen ortamı, Rum Yönetimini gelişmelerin baskısı altında Türk tarafının istediği düzenlemeleri kabule zorlamak, reddetmesi halinde ise “yeni olgular” yaratmak için değerlendirmek hedefiyle, Kıbrıs sorunundaki gelişmeleri BM Barış Gücü’nün görüşüleceği yaz dönemine denk getirme taktiği uygulamakta olduğunu öne sürdü.

Haberi “Türkiye’den Soğuk Duş… Erdoğan Gelişmeleri Donduruyor Yazda Lefkoşa İçin Baskı Sahnesi Kuruyor… BM’deki Türk Daimi Temsilci Siyasi Eşitlik ve Takvim Konusunda İkna Etti” başlık ve spotlarıyla manşete çeken gazete, Rum Yönetiminin “reddetmesi” halinde yaratılacak yeni olguların, BM Güvenlik Konseyi’nde bazı güçler tarafından dile getirilen “Yaza kadar çözülmezse Kıbrıs sorunu aynı kalmayacak” görüşüne gönderme yaptığına işaret etti.

Haberi iç sayfasında detaylandırırken şu ana kadarki olguların, Kıbrıs sorununda gelişmelerin yakında başlayacağını göstermediğine dikkat çeken gazete, bugünkü görüntüyü ise şu şekilde aktardı:

“Türk tarafı siyasi eşitliği ve takvimi öne çıkarıyor (Akıncı). Buna paralel olarak, Türk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Aleksis Çipras’la Ankara’daki görüşmeleri sırasında siyasi eşitliğin ötesinde toprağı da ortaya koydu. Erdoğan, kendisinin önceliğinin, iki şeyin, bu iki konunun (siyasi eşitlik ve toprak) öncelikli görüşülmesi olduğunu söyledi. Buna Lefkoşa’da yapılan yorum, Ankara’nın Omorfo’ya (Güzelyurt) karşılık siyasi eşitliği talep etmek istediği şeklindedir. Güvenlik konusu bilindiği gibi Ankara tarafından, Türkiye ve Yunanistan arasındaki teknokratlar görüşmesine havale edildi.”

Gazete, Rum Yönetiminin, takvimi ve Türklerin yorumladığı şekliyle siyasi eşitliği kabul etmediğini, referans şartlarına, “sorunlu ifadeler içerdiği” öne sürülen 11 Şubat tarihli Anastaiadis-Eroğlu ileri sürülen ortak açıklamasının ve -müdahil taraflarla aynı şekilde yorumlamamasına rağmen- Guterres Çerçevesi’nin, henüz uzlaşılmayan usulün ve “Akıncı’nın kabul etmediği (üç sütunlu)” yakınlaşmaların dahil edilmesini istediğini yazdı.

Jane Holl Lute’un Türk tarafının siyasi eşitlik tezine sempatiyle yaklaştığına dikkat çeken gazete, edindiği bilgilere dayanarak Lute’u ikna edenin Cumhurbaşkanı Akıncı’dan işittiklerinin değil BM’deki daimi Türk temsilci Feridun Sinirlioğlu’nun siyasi eşitlikle ilgili yaklaşımı kabul ettirmek için BM’nin üst düzeyine yaptığı başarılı müdahaleleri olduğunu, dolayısıyla da Lute’un bu konudaki bakış açısının Rum tarafını memnun etmediğini yazdı..

Sinirlioğlu’nun Genel Sekreter’i takvim konusunda da ikna ettiği için Genel Sekreter’in raporunda ilgili ifadenin yer aldığına işaret eden gazete, “yeni bir prosedüre takvim, BM tarafından, muhtemelen Genel Sekreter Antonio Guterres’in Nisan ayında, Lute’un referans şartlarını müdahillerin önüne koyması arifesinde sunacağı raporu aracılığıyla konulacak” ifadelerine yer verdi.

“PRSEDÜRÜ CANLANDIRMANIN TEK YOLU LİDERLER DÜZEYİNDE DİYALOG”

Aynı gazete, başka bir haberinde gelişmelere gerçekçi yaklaşıldığında, Rum tarafı açısından Kıbrıs sorunundaki çabaların yeniden başlama tarihi Haziran olduğundan, aradaki dönemde Türk tarafının müdahil olacağı herhangi başka bir hareket olamayacağı için Kıbrıs prosedürünü yeniden canlandırmanın tek yolunun liderler düzeyinde bir diyalog olduğunu yazdı.

Haberde Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in üç sütunlu belge önerisine olumlu yaklaşması durumunda iki liderin açık kalan konulara dair, Kıbrıs sorunundaki çabayı yaz başlarına kadar canlı tutacak müzakerelere başlayabileceği iddiasına yer verildi.

Gazete üç sütunlu belgenin, yakınlaşmalar ve anlaşmazlıkların kaydedilmesinin ötesinde, toprak ve Kıbrıs Türk tarafının haritası konularında hangi noktada olunduğunun belirlenmesine de yardımcı olacağını savunarak, “Burada Anastasiadis için güçlü bir koz da bulunabilir çünkü Akıncı’ya, toprak haritasını yeniden ortaya koyması için baskı yaratacak. Bu olursa, Omorfo’yu (Güzelyurt) görüşmeleri gerekecek” iddiasında bulundu.

AKEL ANASTASİADİS’İ BM PROSEDÜRÜNÜ RAYINDAN ÇIKARMAYA ÇALIŞMAKLA SUÇLADI

Haravgi “AKEL Birileri BM Prosedürünü Rayından Çıkarmaya Çalışıyor” başlıklı haberinde, Polit Büro üyesi Eleni Mavru aracılığıyla, müzakerelerin yeniden başlaması yönünde çaba harcanırken Rum tarafında birilerinin “Guterres Çerçevesi’ne ilişkin gereksiz bir çekişme başlatarak BM prosedürünü rayından çıkarmaya çalıştığı” şikayetinde bulunan AKEL’in, “Çerçeve bir tanedir, o da 30 Haziran’dakidir” vurgusunu yaptığına dikkat çekti.

Habere göre Mavru, “iki taraftan Guterres Çerçevesi’nin 6 parametresine dair görüşleri istenirken Başkan Anastasiadis, Sayın Akıncı’dan üç sütunlu belge oluşturma talebinde bulunacağını açıklayarak maksatlı karışıklık, tribünlere yönelik izlenim yaratma ve BM ile gereksiz bir çatışmaya girdi” ifadesini kullandı.

Özlü görüşmelerden bu sapmanın referans şartlarında anlaşma arayışlarına nasıl yardımcı olacağını soran Mavru “Başkan Anastasiadis’e, Türk tarafını müzakerelerin yeniden başlaması ve uzlaşılmış çerçevede anlaşmaya varma yönünde işbirliğine zorlayacak inisiyatifler alması çağrımızı yineliyoruz” dedi.

(ŞA/HA)

