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Sınır Kapılarının Açılması Konusu Rum Basınında

SAĞLIK TEKNİK KOMİTESİ GELECEK HAFTA TOPLANACAK

22 Mayıs 2020 Cuma 11:12
Sınır Kapılarının Açılması Konusu Rum Basınında
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SAĞLIK TEKNİK KOMİTESİ GELECEK HAFTA TOPLANACAK
Lefkoşa, 22 Mayıs 20 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki sınır kapılarının belirli kesimler için açılması yönünde ortak anlayışa varmaları Rum basınında da geniş yer buldu.
Fileleftheros gazetesi: “Açılış İçin İlk Adım – Anastasiadis-Akıncı Barikatlardan Kısıtlı Geçişlerde Anlaştılar” başlıkları altında verdiği haberinde, Cumhurbaşkanı Akıncı ile Rum lider Anastasiadis’in dünkü telefon görüşmesinde, araçlı geçişlerin mümkün olduğu sınır kapılarının belirli kesimler için 8 Haziran tarihinde açılması yönünde mutabakata vardıklarını yazdı.
Gazete, bu mutabakata göre “Ledra Kapısının” (Lokmacı) 8 Haziran tarihinden sonra da kapalı kalmayı sürdüreceğini ifade ederek Rum Hükümet Sözcüsü’nün dün konuya ilişkin yaptığı açıklamaya ayrıntılı şekilde yer verdi.
Gazete, sınır kapılarının aşamalı olarak açılması konusunun İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nde ele alınacağını ve komitenin önümüzdeki hafta toplanacağını aktardı.
Habere göre, Komite’nin Kıbrıs Rum heyeti başkanı Leonidas Filaktu yaptığı açıklamada, Komitenin Kıbrıslı Türk heyeti başkanıyla dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek görüşmede, komitenin önümüzdeki hafta yapacağı toplantıya ilişkin görüş alış verişinde bulunduklarını ifade etti.

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Filaktu, gelecek hafta yapılacak toplantı heyetinde Korona salgını uzmanların da yer alacağı konusunda Kıbrıs Türk tarafını bilgilendirdiğini ve toplantının tam gün ve saatinin önümüzdeki günlerde kesinleştirileceğini vurguladı.
Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:
Politis: “İlk Adım 8 Haziran’da”.
Alithia: “Barikatlar Da Açılıyor – Barikatlar 8 Haziran’da Kısmi Açılıyor”.
Haravgi: “Barikatlar 8 Haziran’dan İtibaren Aşamalı Olarak Açılıyor”.
(SB/ŞEB)
 

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