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Sınır Kapılarına Termal Kameralar Yerleştiriliyor

GÜNEY KIBRIS’A KAÇAK GÖÇMEN AKINI İDDİASI

Sınır Kapılarına Termal Kameralar Yerleştiriliyor

GÜNEY KIBRIS’A KAÇAK GÖÇMEN AKINI İDDİASI

03 Mart 2020 Salı 13:47
Sınır Kapılarına Termal Kameralar Yerleştiriliyor
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GÜNEY KIBRIS’A KAÇAK GÖÇMEN AKINI İDDİASI
Lefkoşa, 3 Mart 20 : Rum yönetimi, KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki sınır kapılarına yarından itibaren termal kameralar yerleştiriyor.
Rum haber kaynaklarına göre, bugün Rum Başkanlık Sarayı’nda Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Corona virüs salgını konusu ele alındı.
Habere göre, toplantı sonrasında açıklamada bulunan Rum Başkanlık Müsteşarı Vasilis Palmas, sınır kapılarına yarından itibaren termal kameralar yerleştireceklerini ve hemşire sayısını arttırma yönüne gideceklerini vurguladı.

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Palmas ayrıca, sınır kapılarından bazılarının Corona virüs salgının engellenmesi çerçevesinde kapatılması kararının Kıbrıs sorunuyla ilişkili siyasi bir karar olmadığı iddiasında da bulundu.
Öte yandan Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris, Güney Kıbrıs’ın yeni bir göç dalgasını daha kaldıramayacağını ve bu yönde AB nezdinde girişimler gerçekleştireceklerini açıkladı.
Nuris, Güney Kıbrıs’a bugün gelen 153 kaçak göçmenle  birlikte son üç günde gelenlerin toplam sayısının 223 olduğunu vurgulayarak, Mağusa denizi açıklarında da şüpheli bir teknenin takip edilmekte olduğunu sözlerine ekledi.
(SB/ÖK)   
 

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