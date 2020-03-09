Sınır kapılarının kapatılması kararı yarına kadar uzatıldı

Rum haber kaynakları, Rum Sağlık Bakanlığı’ndan bu sabah yapılan açıklamada, “KKTC ile Güney Kıbrıs arasında geçici olarak kapalı bulunan dört sınır kapısının 10 Mart 2020 Salı tarihine kadar kapalı kalmaya devam etmesi kararını aldığını” bildirdiler.



Haberde, kararın bir gün uzatılmasının sebebinin Rum Bakanlar Kurulu’nun yarın yapacağı toplantı olduğu ve konunun bu toplantıda ele alınacağı vurgulandı.