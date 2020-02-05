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Sınır kapılarında Koronavirüs tedbirleri

Rum Sağlık Bakanlığı’nın, Adalet ve Kamu Düzeni Bakanlığı iş birliğiyle, koronavirüs için vatandaşların sınır kapılarında (barikatlarda) kontrol edilmesiyle ilgili tedbirler aldığı belirtildi.

Sınır kapılarında Koronavirüs tedbirleri

Rum Sağlık Bakanlığı’nın, Adalet ve Kamu Düzeni Bakanlığı iş birliğiyle, koronavirüs için vatandaşların sınır kapılarında (barikatlarda) kontrol edilmesiyle ilgili tedbirler aldığı belirtildi.

05 Şubat 2020 Çarşamba 08:27
Sınır kapılarında Koronavirüs tedbirleri

Haravgi gazetesi, Rum Sağlık Bakanlığı’na bağlı Kamu Sağlığı ve Sağlık Hizmetler Dairesi Müdürü Elizabeth Konstantinu’nun, koronavirüs nedeniyle sınır kapılarında alınan tedbirleri yerinde inceleyerek bilgi aldığını yazdı.

Gazete, uygulanmaya giren alınan tedbirler arasında, Güney Kıbrıs’a giriş yapan kişilere, “14 gün içerisinde Çin Halk Cumhuriyeti’ne ziyaret gerçekleştirip gerçekleştirmediği, bir laboratuvarda onaylanmış veya araştırma altında olan koronavirüs vakasıyla temas halinde bulunup bulunmadıkları” şeklinde bir takım soruların da yönetildiğini belirtti.

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Habere göre Rum Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, koronavirüs semptomlarını gösteren kişilerin, temas ve iletişime geçebileceği bilgilerin yer aldığı broşürlerin de dağıtıldığını da duyurdu.

Gazete haberinde ayrıca, sınır kapılarındaki polislerin, gerekmesi durumunda daha ileri kontrol ve yönlendirme için gerek Rum Sağlık Bakanlığı, gerekse Epidemiyolojik Gözetimi Birimi ile ambulans hizmetleri ile rutin iletişim halinde olduğunu yazdı.

Son Güncelleme: 05.02.2020 11:47
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Sınır Kapıları Koronavirüs Tedbir
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